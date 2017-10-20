إدارة المهجّرين تحظر التصوير في المخيمات دون موافقتها

زيد المحمود: كلنا شركاء

أصدرت الإدارة العامة لشؤون المهجّرين المقربة من هيئة تحرير الشام، يوم أمس الخميس، قراراً بمنع تصوير أي مادة إعلامية في مخيمات الشمال السوري دون الحصول على موافقة من مكتب الإدارة في معبر باب الهوى الحدودي.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في إدلب إن القرار أبلغ شفهياً لإدارة المخيمات في الشمال السوري، مشيراً بأن على من يريد تصوير مادة إعلامية في المخيمات أن يتقدم بطلبٍ في معبر باب الهوى مرفقاً سيرته الذاتية ونوع المادة التي يريد تصويرها والجهة الإعلامية التي يريد التصوير لها.

وتتبع الإدارة العامة لشؤون المهجرين إلى الإدارة العامة للخدمات المقربة من هيئة تحرير الشام، ويقول ناشطون إن الهيئة أسستها لتكون واجهة مدنية تدير شؤون المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في إدلب وريف حلب الغربي.