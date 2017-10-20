أول رئيس مسيحي لمجلس محلي: عودةٌ متسارعةٌ للمسيحيين إلى قراهم في الجنوب

مضر الزعبي: كلنا شركاء

نجحت الفعاليات الثورية في محافظة درعا بتأمين البيئة المناسبة لعودة عشرات العائلات من (مسيحيي) شرق درعا إلى منازلهم خلال الأيام الماضية، وقد تزامن ذلك مع اختيار أهالي بلدة (خربا) المحررة غرب السويداء لمجلسهم المحلي، ليكون المجلس المحلي الأول على مستوى سوريا برئاسة شاب مسيحي من أهالي البلدة المحررة.

رئيس المجلس المحلي لبلدة (خربا) غرب السويداء (وحيد بشارة) قال إن عدد سكان بلدة (خربا) في العام 2011 كان قرابة 1800 شخص، وهي تقع في الجنوب الغربي من محافظة السويداء، وذات طابع مسيحي، وأهاليها يعملون بكافة المجالات، ومعظمهم من المتعلمين.

وأضاف في حديث لـ (كلنا شركاء) إن قوات النظام انسحبت من البلدة عام 2012، بعد مناوشات متكررة مع كتائب الثوار في المنطقة، وفي تلك الفترة دخل المئات من النازحين إلى البلدة، بالتزامن مع محاولات قوات النظام التسلل اليها ولكن كتائب الثوار كانت تتصدى لمحاولات قوات النظام.

وأشار إلى أن ضعاف النفوس استغلوا رفض كتائب الثوار إقامة حواجز داخل البلدة، فقاموا بعمليات خطف للسكان من (المسيحيين) وسرقة منازلهم، مما أدى لانتشار الفوضى، وتقديم هذه المجموعات خدمة مجانية لنظام بشار الأسد، ما أجبر الأهالي على النزوح من البلدة باتجاه البلدات القريبة منها غرب السويداء.

وأوضح بشار إلى أن رفض كتائب الثوار إقامة الحواجز، كان بهدف منع النظام من استهداف البلدة بحجة (محاربة الإرهاب)، وقد كانت كتائب الثوار حريصة على سلامة أهالي البلدة والنازحين إليها.

في المقابل، استغل النظام الوضع المأساوي لأهالي البلدة، واستغل رجال الدين ووضعهم تحت الحماية، بحجة الخوف على حياتهم من الطرف الآخر، بحسب وحيد بشار الذي استدرك قائلاً “هذا عكس الواقع تماما، ولكن النظام عمل على استغلال ملف الأقليات”.

تصحيح المسار

“بشارة” تابع قائلاً إن أهالي البلدة في العام 2015 وجهوا مناشدة لقائد فصيل (شباب السنة)، وبالفعل دخل الفصيل بأمر من قائده (أحمد العودة) إلى البلدة، وبدأ بالعمل مع الأهالي على تجاوز العقبات وتوزيع المساعدات الضرورية للأهالي، وأصبحت البلدة بحاجة لتشكيل مجلس محلي.

وأشار رئيس المجلس المحلي للبلدة إلى أن دخول كتائب الثوار وفرض الأمن في البلدة فسح المجال لعودة 127 عائلة من البلدة، وتشكيل مجلس محلي يتبع لمجلس (محافظة درعا الحرة)، وقد بدأ المجلس بالتعاون مع مجلس المحافظة بتقديم الخدمات للأهالي.

خدمات

وعن هذه الخدمات، تحديث رئيس المجلس المحلي أنهم بدؤوا العمل على إعادة تأهيل المدارس ودور العبادة في البلدة، بعد تأسيس مكتب إغاثي يسير أمور المعونات الغذائية والطحين المقدم لأهالي البلدة.

ولفت إلى أن المجلس يواجه مشاكل في ملف التمويل، نتيجة غياب الداعم له، وغياب المشاريع الداعمة للمجلس كي يكون قادرا على تلبية احتياجات السكان، ولاسيما في ظل العودة المتزايدة من قبل الأهالي.

وختم بشارة حديثه بالقول “إن المجلس المحلي في البلدة يأمل أن تكون نموذجاً لباقي البلدات (المسيحية) في شرق درعا، ولاسيما في ظل تعاون الفعاليات الثورية في درعا مع أهالي البلدة ومجلسهم المحلي”.