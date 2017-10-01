إعلام النظام يتجاهل تشييع عصام زهر الدين والميادين تنفرد

ميلاد عيسى: كلنا شركاء

غاب إعلام النظام الرسمي بشكلٍ كاملٍ عن تغطية جنازة العميد عصام زهر الدين رغم حشد سلطات النظام الآلاف لحضور التشييع الذي جرى ظهر اليوم الجمعة في الملعب البلدي في مدينة السويداء.

وحظي التشييع بتغطية إعلامية واسعة من قبل موالي النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كان تلفزيون النظام الرسمي يبث برامج منوعة، ما أغضب موالي النظام وانهالت على مواقع التواصل الاجتماعي الشتائم على إعلام النظام بسبب تجاهله موت قياديٍّ بحجم عصام زهر الدين.

في الوقت نفسه، وجهت شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالموالين الشكر والثناء لقناة الميادين اللبنانية والموالية لحزب الله على انفرادها في تغطية تشييع عصام زهر الدين.

ورصد موالون البرامج التي كان يبثها إعلام النظام، وقالت إحدى الشبكات الموالية “على الفضائية السورية: برنامج عن التأمين، على الإخبارية السورية: برنامج عن المجاعة بأفريقيا، على سوريا دراما: مسلسل حارة الأصيل، على سما: ما حكم إزالة شعر الحاجب بطلب من الزوج؟”.

وأضافت الشبكة الموالية “على الميادين (يللّي مو سوريا): نقل حي ومباشر من السويداء لمراسم تشييع شهيد سوريا اللواء عصام زهر الدين، بس للأمانة ها، وزير الإعلام شو قال “الإعلام السوري انتصر، استطاع أن يستعيد ثقة المواطن، يتمتّع بمصداقيّة، يتمتّع بواقعيّة، يشهد تطوّراً لافتاً، استطاع أن يواكب المتغيّرات الموجودة على الأرض”.

في السياق، غاب خبر مصرع عصام زهر الدين بشكل كاملٍ عن المنصات الرقمية الخاصة بالنظام مثل وكالة سانا وغيرها من وسائل النشر الالكتروني، ولم تورد وكالة “سانا” ولو خبراً بسيطاً عن مصرع قيادي بحجم (سفاح اللاجئين).

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