العبوّات الناسفة تزهق مزيداً من الأرواح في درعا

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

قضى اثنان من عناصر كتائب الثوار وأصيب ثالث بجروح خطيرة، نتيجة استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة صباح اليوم الجمعة 20 تشرين الأول/أكتوبر شرق درعا، في استهداف هو الثالث من نوعه خلال الساعات الماضية.

وقال الناشط أحمد المصري لـ (كلنا شركاء) إن عبوة ناسفة استهدف سيارة تتبع للواء (توحيد الجنوب) صباح اليوم على طريق أم المياذن ـ درعا صباح اليوم، مما أدى لمقتل الشابين “باسل محاميد ومصطفى علي حمد”، وإصابة “شبيب مسالمة” بجروح خطيرة.

ويقع الطريق المستهدف بالمقربة من مواقع قوات النظام على جبهة (المخابرات الجوية)، وأشار المصري أن عملية الاستهداف ليست الأولى من نوعها على هذا الطريق فقد شهد خلال العام الجاري أكثر من 45 عملية استهداف لكتائب الثوار والفعاليات الثورية في المناطق المحررة.

وأصيب عناصر من كتائب الثوار يوم أمس نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانوا يحاولون تفكيكها على طريق الغارية الشرقية ـ الصورة، كما قتل القيادي في كتائب الثوار الملازم أول (طارق غزال) خلال قيامه بتفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة أمام منزل (أبو جمال أبو نبوت) القيادي في حركة (أحرار الشام) في أحياء درعا البلد المحررة.