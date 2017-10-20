لافروف: الوضع في سوريا يتجه إلى منعطف حاسم

كلنا شركاء: رصد

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوضع في سوريا يقترب من “منعطفا حاسما”.

وأضاف لافروف -خلال مباحثاته في موسكو مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا- إن العملية العسكرية في سوريا ضد تنظيم داعش ستنتهي قريبا.

وقالت “الجزيرة نت: إن وزير الخارجية الروسي أعرب عن أمله في عقد مباحثات جديدة بشأن التسوية السورية في جنيف وأستانا. ودعا إلى مناقشة الخطوات المحتملة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

من ناحيته، أعلن دي ميستورا أن جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا ستعقد الأربعاء المقبل في نيويورك، وأنه سيتم الإعلان خلالها عن أفكار جديدة بشأن سبل التقدم في الحوار السوري.