(داعش) يُعلن مقتل 15 عنصراً للنظام شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الجمعة (20 تشرين الأول/أكتوبر)، مقتل 15 عنصراً من قوات النظام وميليشياته، قرب قرية حميمة في ريف حمص الشرقي.

وأفادت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش”، بأن عناصر التنظيم شنّوا اليوم هجوماً على مواقع قوات النظام وميليشياته بالقرب من قرية حميمة في بادية حمص، قتلوا فيه 15 عنصراً من تلك القوات.

ومن جانبها، أشارت صفحة “دمشق الآن” الموالية إلى أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من إحدى النقاط العسكرية لقوات النظام المحيطة بمدينة القريتين في ريف حمص الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر قوات النظام، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأشار “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، إلى أن قوات النظام وميليشياته سيطرت اليوم على “تل دكر” شمال مدينة القريتين في ريف حمص الجنوبي الشرقي، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش” الذي لا يزال يُسيطر على المدينة المحاصرة من قبل قوات النظام التي تحاول اقتحامها.