أردوغان يطالب بتوضيحٍ حول رفع صور (أوجلان) في الرقة

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ردة فعله من رفع صورة عبد الله أوجلان، رأس منظمة (بي كي كي) التي تصنفها بلاده على أنها إرهابية في مدينة الرقة.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقده أروغان اليوم الجمعة، عقب انتهاء قمة الثمان الإسلامية في بلاده، وقال خلاله: “كيف ستشرح الولايات المتحدة الأمريكية الأمر؟”

ونقلت القناة التركية الرسمية عن أردوغان قوله إن صور “الإرهابيين” تُرفع في أوروبا بين الحين و الآخر، مضيفاً “الولايات المتحدة الأمريكية لا تقف الى جانب تركيا في مكافحة الارهاب.”

وقال “تقولون ان بي كي كي منظمة ارهابية عندما يحلو لكم. ودول الاتحاد الأوروبي تصفها بالمنظمة الارهابية. حسنا، في فرنسا قامت المنظمة بتعليق صورة رأس المنظمة الارهابية على مبنى قناتها بنفس الشكل. والشرطة كانت بصفة المتفرج. كيف يمكنهم تفسير ذلك؟ هل هذا هو التضامن في مكافحة الارهاب؟”

وكانت وكالة “الأناضول” التركية قالت في وقتٍ سابقٍ اليوم إن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، امتنعت عن الرد على سؤال حول تعليق منظمة “ب ي د / بي كا كا” صور زعيمها “عبد الله أوجلان” في أحد ميادين مدينة الرقة.

وأشارت الوكالة إلى المتحدثة دانا وايت عقدت مؤتمراً صحفياً في واشنطن ووجه لها مراسل الأناضول سؤالا: “(ي ب ك) أو قوات سوريا الديمقراطية تقدم الرقة التي جرى السيطرة عليها مؤخرا بدعم أمريكي، هدية لزعيم منظمة بي كا كا، المصنفة إرهابية من قبل واشنطن، هل يمكنكم قبول ذلك؟”

وأجابت وايت قائلة: “نعمل مع قوات سوريا الديمقراطية، ودعمناهم في حربهم ضد تنظيم داعش، والتزامنا الوحيد هو محاربة داعش وسنواصل فعل ذلك”.