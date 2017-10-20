مصطفى سيجري: (العليا للمفاوضات) تتعرض لضغوطٍ كبيرةٍ للقبول بـ (بشار الأسد)

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

كشف رئيس المكتب السياسي لـ “لواء المعتصم” التابع للجيش السوري الحر، مصطفى سيجري، عن ضغوطٍ دوليةٍ وإقليميةٍ كبيرةٍ تتعرض لها الهيئة العليا للمفاوضات للقبول ببقاء بشار الأسد للمرحلة الانتقالية، مطالباً الحراك الثوري المدني والعسكري للتحرك فوراً دعماً الهيئة.

وقال “سيجري” في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الجمعة (20 تشرين الأول/أكتوبر) على حسابه في “تويتر”: “إن الهيئة العليا للمفاوضات تتعرض لضغوطات كبيرة من بعض الأطراف الدولية والإقليمية من أجل تقديم تنازلات بدعوى الواقعية السياسية”.

وأشار إلى أنه “يُراد من الهيئة العليا للمفاوضات أن تقبل ببقاء الأسد للمرحلة الانتقالية من خلال إدخال المنصات الموالية للأسد والمدعومة من موسكو للهيئة”.

وأكد رئيس المكتب السياسي لـ “لواء المعتصم” أنه “إلى الآن لم تقدم الهيئة العليا للمفاوضات أي تنازل ولم تقبل أن تكون شريكاً في جريمة تُعد لنا ولثورتنا وبدعم من أدعياء صداقة الشعب السوري”.

وشدّد على أن “دعم موقف الهيئة العليا للمفاوضات وتعزيز صمودها في وجه المؤامرات التي تحاك لنا ولثورتنا واجب علينا جميعا، واليوم نحن أمام مرحلة مفصلية”.

ودعا “سيجري” في ختام تغريداته “الناشطين والسياسيين والحراك الثوري والفعاليات المدنية والشخصيات المستقلة، والفصائل العسكرية للتحرك فوراً ودعم الهيئة العليا للمفاوضات”.