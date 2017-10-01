مقتل العقيد (خالد المفرج) وعدد من عناصره شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ مواليةٍ مساء اليوم الجمعة (20 تشرين الأول/أكتوبر)، العقيد “خالد عبد الله المفرج”، والذي لقي مصرعه خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في محيط مدينة القريتين المحاصرة بريف حمص الشرقي.

وأفادت صفحة “شبكة أخبار حمص” الموالية على “فيسبوك” بمقتل قائد الكتيبة الطبية من مرتبات قيادة الفرقة ١١/د، وابن بلدة حوارين بريف حمص، العقيد “خالد المفرج” مع أربعةً من عناصره في محيط مدينة القريتين.

وكانت قد أفادت صفحة “دمشق الآن” الموالية في وقت سابق من اليوم، بأن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من إحدى النقاط العسكرية لقوات النظام المحيطة بمدينة القريتين، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر قوات النظام، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأكدت تنسيقية مدينة تدمر سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر ميليشيات النظام وقواته في هجوم فاشل لهم على محيط منطقة المحطة الثانية شرقي تدمر ظهر اليوم، حيث تمكن “داعش” من صد الهجوم.

ومن جانبها، أشارت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش”، إلى أن عناصر التنظيم شنّوا اليوم هجوماً على مواقع قوات النظام وميليشياته بالقرب من قرية حميمة في بادية حمص، قتلوا فيه 15 عنصراً من تلك القوات.