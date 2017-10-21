الإدارة الذاتية تُوزع المازوت على ذوي قتلاها فقط في حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

بدأت الإدارة الذاتية منذ أيامٍ بتوزيع مادة المازوت المنزلي في مناطق سيطرتها بمدينة حلب، واختصت الإدارة الذاتية بتوزيع مادة المازوت ذوي القتلى من عناصر وحدات حماية الشعب (YPG) قبل أن تباشر بإعداد جداول بأسماء ذوي القتلى من عناصر قوات الأسايش أو ما تُعرف بالشرطة المدنية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في سوريا.

ولم يحصل المدنيون القاطنون في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في مدينة حلب حتى يوم الأربعاء الماضي على ليتر واحد من مادة المازوت، الأمر الذي جعل المدنيين القاطنين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية يتساءلون عن سبب تأخر “الكومينات” عن البدء بإعداد جداول بأسماء المدنيين والذين يُعاني معظمهم من الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار، فضلاً عن عدم وجود معيل يقوم بتأمين احتياجات المدنيين، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء.

ومع عدم توفر الخشب المخصص للتدفئة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، إلا ما ندر، فإن ارتفاع سعر الكيلو الواحد للخشب تجاوز حاجز الثمانين ليرة سورية.

وكان عناصر الأسايش قد سمحوا للمدنيين والنازحين في حي الشيخ مقصود العام الفائت بالدخول إلى المنازل التي تركها أصحابها من أجل أخذ ما يوجد من خشب أو ما يصلح للحرق، للتدفئة خلال فصل الشتاء.