(الائتلاف) يبحث أوضاع إدلب ويؤكد أن الحكومة المؤقتة ذراعه التنفيذية

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بحث مسؤولون في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أوضاع محافظة إدلب مع قياديين في المجلس المحلي وممثلين عن فعاليات مدنية، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأفاد موقع “الائتلاف” امس الجمعة، أن المجتمعين ناقشوا الأوضاع الميدانية في محافظة إدلب، واستعرضوا واقع المؤسسات المدنية من الدفاع المدني والمراكز الطبية، وخاصة بعد تعرضها للقصف الممنهج من قبل طائرات النظام وروسيا.

وقدم أعضاء الائتلاف شرحاً كاملاً عن الوضع السياسي وآخر التطورات على الساحة الدولية تجاه القضية السورية.

وأكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، ياسر الفرحان، أن قوى الثورة لن تقبل بمحاولات حلفاء النظام لفرض رؤيتهم للحل السياسي في سوريا، وتعويم نظام بشار الأسد وإعادة إنتاجه من جديد.

وشدد على أن الحكومة السورية المؤقتة هي الممثل الشرعي الوحيد للمعارضة السورية، مضيفاً أنها “الذراع التنفيذية للمعارضة في كافة المناطق المحررة”.

فيما أكد عضو الائتلاف، رياض الحسن، أن المجلس المحلي لمحافظة إدلب هو ممثل الحكومة هناك ويحظى بكافة الدعم من قبل الائتلاف للقيام بمهامه في إدارة المدينة.