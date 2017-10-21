الإدارة الذاتية تضع شروطاً لعمل المنظمات في منطقة الجزيرة

سامية لاوند: كلنا شركاء

وضع المجلس التنفيذي التابع للإدارة الذاتية في منطقة الجزيرة سائر منظمات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني أمام عدة شروط، لعملها ضمن المنطقة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وجاءت الشروط ضمن سبعة بنود، وتنص على منع عقد الندوات وورشات العمل في أيام العُطل الرّسمية والمناسبات الوطنية، وذلك حسب قانون العطل في المقاطعة والمرفق مع التعميم.

وتلتزم جميع المنظّمات والجّمعيات ومؤسّسات المجتمع المدني بالانتهاء من ورشاتها وندواتها حتّى السّاعة الخامسة مساءً كحدٍّ أقصى، كما تلتزم بتقديم طلبات أعمالِها وأنشطتها قبل 24 ساعة من العمل، وبناءً عليه لا تُعطي مكاتب شؤون المنظّمات أيّة موافقات قبل مرور هذا الوقت.

كما تضمنت الشروط عدم جواز أن يكون المتطوّع لدى المنظّمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني متطوعاً في مؤسسة أخرى، وأن تلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير عن أعمالها الشهرية بشكل دوري لمكاتب شؤون المنظمات الفرعية في المدن المتواجدة فيها.

ونصت الشروط أيضاً على التزام جميع هذه الجهات بالرّد الرّسمي على الكتب الواردة إليها من مكاتب شؤون المنظمات خلال مدّةٍ أقصاها أسبوع.

ولا يحق لهذه الجهات فتح فروع في مدن أو نقل مكاتبها من مدينة إلى أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة لمكتب شؤون المنظمات الإنسانية.

أحد مسؤولي المنظمات المدنية غير المرخصة من قبل الإدارة الذاتية في مدينة القامشلي، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه للضرورة الأمنية، قال: “مركزنا رغم أن له عدة فروع في القامشلي والحسكة والمالكية (ديريك) إلا أنه الآن متوقف بقرار من الإدارة الذاتية”.

وأضاف المسؤول في تصريح لـ (كلنا شركاء): “رغم نشاطنا وعملنا إلا أننا مع أكثر من 30 منظمة مدنية تم توقيف عملنا دون بيان أي سبب لذلك”.

وأردف بالقول: “أي منظمة تعمل على الأرض يجب أن تكون ذات اتجاه سياسي، ونحن مستقلون، لذلك لم يوافقوا على استمرارنا في العمل”.

وأكد المصدر أن “الشروط التي فرضتها الإدارة على منظماتها المرخصة سيقبلونها رغماً عنهم، وليس حباً بتطبيق أنظمة الإدارة السياسية في الشؤون المدنية الإنسانية”.

ومن جانبها، “دنيا فواز” مديرة مكتب القامشلي لمركز المجتمع المدني والديمقراطية “CCSD” المرخص من قبل الإدارة الذاتية، قالت لـ (كلنا شركاء): “التعميم لا يؤثر على عملنا، وهي للضرورات الأمنية، لأنه وخلال الفترة الأخيرة ظهرت الكثير من المنظمات الوهمية في المنطقة، وكان الموظف يعمل بأكثر من منظمة فيحدث خلط بين العمل المدني ويفتقد العمل مهنيته”.

وكانت الإدارة الذاتية قد أصدرت في وقت سابق قرراً شفهياً بضرورة إغلاق أكثر من 33 منظمة مدنية، والتي نالت رفضاً واحتجاجاً من قبل مسؤولي ومؤسسي هذه المنظمات، لتغير الإدارة قرراها بوضع الشروط التي أسلفنا ذكرها، وهذا ما أكدته “دنيا فواز” بقولها: “هناك قسم من المنظمات تم رفضها قبل فترة، ولكن الآن عادوا للعمل بعد منحهم الموافقة بالعمل تم إعادة النظر”.

وحول عمل المنظمات المدنية في منطقة الجزيرة، أشادت دنيا فواز بعملها، قائلة “عمل منظمات المجتمع المدني هو عمل تراكمي، ويبين على المدى البعيد أنها حققت نجاحاً بالرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة من حصار وقلة التمويل”، مؤكدة أن “قسم من المنظمات تمويلها ذاتي”.