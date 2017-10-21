لمى الأتاسي: سوريا.. قسد و فيديرالية المواطنة 

لمى الأتاسي: كلنا شركاء

منذ ان استعمل النظام الجواب الأمني على الاحتجاجات السلمية، شرعن الحماية المدنية اي السلاح خارج المؤسسة النظامية..

في لحظة ما عندما وجه الجندي السوري رشاشه في وجه المتظاهر اكتشفنا ان في وطننا لم يكن هناك للسوريون “حماة ديار” او جيش بمعنى حماة المواطن. بتلقائية اتجهنا بحزن نحو تشكيل “الجيش الحر” كان هو املنا الثوري الذي خاب، لكن كما قضت على جيش النظام كذبة الأمة العربية قضى على الجيش الحر كذبة الأمة الاسلامية..

في ذات الوقت علا في سماء سوريا صوت اخر بدون سلاح لم نفهمه فورا و كانوا الكورد الذين تنظموا بسرعة رافعين راية نصرة المظلوم في هذا الوطن و هم ايضا حملوا السلاح ضد داعش و لحماية الذات، و لكن في لحظة ما كادوا ان يقعوا في فخ القوميات القاتلة، الضيقة، الخانقة، المنزوية..

اليوم قسد اي قوات سوريا الديمقراطية تثبت يوما بعد يوم انها اعلى سقف في الوطنية الجامعة في هذا الشارع السوري المشرذم..

اليوم رغم كل الاتهامات الموجهة لهم بالتقسيم، يخافهم الاسد لانهم سحبوا من تحت قدميه بساط كذبة حماية الأقليات.. هذه الكذبة التي يصدقها فقط اصحاب المصالح و المنافع الضيقة في هذا الوطن..

نعم الكورد قادرين على حماية كافة الأقليات و ليس فقط الأقليات الاثنية و الدينية بل الأقليات الفكرية و الثقافية و النساء اللواتي هن اكثر اقلوية حقوقية في هذا الوطن و اللواتي بدون تمكينهن لن ينهض الشرق.

الكورد السوريون او السوريون الكورد كما يحبون ان يقال عنهم منذ البداية يعتمدون الصدق و الشفافية في شرق اعتاد الخديعة و الدسيسة و النفاق.

لا ينكرون اصلهم و لكن لا يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار يطالبون بالمساواة و يقولون باوجلانية مبدعة كيف اقبل ان أعيش برقي وحدي و جاري العربي في ضرر.. يقول الكوردي لا اقبل ان آكون اناني و احتكاري : ان أردنا التطور و النهوض في هذا الشرق فلننهض سويا..

بغباء ام استغباء يقال عنهم انهم ينشدون التقسيم.. لا هذا ليس عمق الفكر السوري الكوردي هم تراجعوا عن هذا المشروع الانزوائي منذ زمن لانهم يريدون المساهمة بتطوير كل سوريا و كل الشرق معها و ليس فقط القامشلى او عفرين..

من يعي حجم حلمهم يعي حجم إنسانيتهم ، حجم انسانية الانسان السوري الأصيل ..هم يَرَوْن الفيديرالية حل حقيقي و هو حل حقيقي دون مواربة.

دراسات كثيرة تثبت كيف ان العراق لم يعش تجربة فيديرالية حقيقية كالمانيا مثلا هذا لان البارازاني ترك وحيدا و لم يجد شريك حقيقي في مشروعه الوطني العراقي فاضطر للمطالبة بالانفصال..

الفيديرالية هي توحد و مشاركة تقتضي اياد تصفق سويا و لا يمكن ان تكون كوردستان العراق يد تصفق وحدها و الا فمن حقها الانفصال.

ما لا يفهمه الاخر في الشرق هو ان الكوردي يعي اكثر من غيره ان زمن القوميات أنتهى و بان العولمة ستجعل من العالم قرية كبيرة فيديرالية و لكن مشكلته انه يرى ببعد ما لا يرى غيره من الأقليات و الأغلبيات في الشرق .. يرى ما لا يراه الشقيق الشريك الخائف المتقوقع..

هذا الخطاب الكوردي عن التعايش و الوحدة هو ليس خطاب الأقليات في بلادنا ، فبعضهم يفكر بسره قائلا لنفسه يستاهل المسلم العربي كل كيماوي الاسد الم يقمعنا الحكم الاسلامي قرون و يستاهل هذا المسلم بالولادة لانه مسلم فقط التفقير و التخلف و الداعشية اما انا فغير .. هكذا يفكر الانزوائي يريد التطور لذاته فقط ..بينما يعي الكوردي جيدا ان الدواعش اغلبهم غير سوريون بل كل من سجن لديهم يعلم انهم لا يتحدثون الا العربية الفصحى اي لا السورية ..

الأقليات الانزوائيون يَرَوْن الحل بقمع من نوع جديد او تقسيم ، بعضهم يقول بسذاجة ” الساحل لنا و لهم الصحراء .. او سوريا المفيدة الاسد ” يَرَوْن دون خجل استمرارية ممكنة بالديكتاتورية بوجه اخر و يهددون المجتمع الدولي انه ان رفض طلبهم بالانزواء او السلطة الغير تشارك فهم سيرفضون اي حل اخر لكي يفرض التقسيم بالنهاية كحل بديل ..

حاليا هذا سريا قرار بعض السوريون يعلنون عنه على الارض و بالسلاح و في كل المنصات هذا ايضا قرار الجيش السوري النظامي و حتى المعارضة التقليدية و هنا الخطورة اذ يتفق بهذا التظام و معارضته .

هنا يأتي الدور الوطني للسوريين الكورد، حماة الديار من الانهيار ، و رغم كل الاتهامات الخطيرة التي توجه لهم بتقسيم سوريا فهم في الواقع صرحنا الوحيد في وجه التقسيم ..

لربما اهم من الوحدة الكرامة الانسانية و الديمقراطية و لكن في هذا ايضا هم املنا الوحيد القادم بدمقرطة سوريا و كل الشرق..

شاء من شاء و ابا من ابا سينتصر من يملك اكبر كم من القيم الانسانية و هنا نعود لضرورة المقاومة ، للسلاح عبر قسد . نعود لأملنا الذي خيبه الجيش الحر و لأحلامنا القديمة لثورتنا الحقيقية التي وئدت .. ثورة التغيير العميق ..

يقول الخائف السوري هل سيقبلون في قسد الانضمام لجيش سوري لاحقا؟

الجواب بسيط للجيش الوطني اخلاق و قيم تفتقدها اليوم المؤسسة العسكرية السورية و يفتقدها الجيش الحر. الحالة الوطنية هي اليوم ممكن ان تمثلها قسد بتعدديتها و بالقيم الاخلاقية التي تحملها المؤسسة السياسية التابعة لها قسد و لا بد بعد التفاهم اي المصالحة الوطنية ان تتوحد القوات تحت جيش واحد هذا سيتطلب من المسلحين تحت كل الرايات ان يخضعوا للقيم التي تدافع عنها قسد و لكن و للاسف سيبقى الوضع هكذا الى ان نصل لاتفاق عادل يحمي الجميع و يحترم الحقوق العامة و الخاصة .. اليوم يبدو الطريق وعر و غير معبد لكن هم بجهودهم اخوتنا الكورد قطعوا شوط كبير منه و الان على كل من يعي حجم المواطنة ان يمد يده لسوريا الديمقراطية الفيديرالية القادمة . فالحل “هي” او التقسيم. “هي” او ديكتاتورية الانزوائيين و ابارتييد الأغنياء المنتفعين ..