عشائر الرقة ترفض حضور احتفالية (قسد) بسيطرتها على المدينة

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رفض وفدٌ من شيوخ عشائر الرقة، أمس الجمعة 20 تشرين الأول/أكتوبر، حضورَ احتفالية ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) بالسيطرة على مدينة الرقة، والتي أُقيمت في الملعب البلدي في المدينة.

ونقل موقع “جيرون” عن نائب رئيس مجلس محافظة الرقة، التابع للائتلاف، محمد حجازي، قوله إن أسباب امتناع شيوخ العشائر عن الحضور، يعود إلى “غياب أي ملامح عربية في الاحتفالية، من خلال رفع الرايات الصفراء للتنظيمات الكردية، إضافة إلى صور (أوجلان) التي تصدّرت المشهد”.

وأضاف حجازي: إنّ “من أسباب الرفض أيضاً، حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له المدينة؛ بسبب الإحداثيات الخاطئة التي أعطاها مقاتلو (قسد) لطيران التحالف”. ولفت إلى أنّ “قوة موقف شيوخ العشائر في المقاطعة جاءت بعد اجتماعهم بالوزير السعودي ثامر السبهان، الذي زار الرقة أول أمس الأربعاء، والتقى بعدد من وجهاء العشائر على انفراد”.

وأشار حجازي، إلى أنّ “المسؤول السعودي أكدّ لشيوخ العشائر على عروبة مدينة الرقة، وأعطى ضمانات بعدم ضمها إلى فيدرالية الأكراد في المنطقة، وتعهد بمساهمة فاعلة للسعودية في إعادة إعمار المدينة”.

وكانت (قسد)، بدعم من التحالف الدولي، قد سيطرت على مدينة الرقة، في الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إثر اتفاق عقدته مع مسلحي (داعش) بتسليم عدد من الأحياء المتبقية تحت سيطرتهم في المدينة، مقابل خروج “آمن” لهم مع عائلاتهم.