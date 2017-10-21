د. وليد البني: سقطت خُرافة خلافة البغدادي وماذا بعد؟؟

د. وليد البني: كلنا شركاء

سقطت عاصمة خلافة البغدادي أخيرا بيد قوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الامريكية والتحالف الدولي وسقطت معها خُرافة الدولة الاسلامية في العراق والشام.

سقطت الرقة بعد الموصل والانبار وديالى وتدمر والسخنة والميادين وتقلصت مساحة الاراضي التي لاتزال فلول داعش تسيطر عليها الى اقل من 10% مما كانت عليه عام 2014 عندما أعلن البغدادي خلافته في العراق والشام ، وسقطت معهم اسطورة خُرافية مرعبة استطاعت خداع الكثيرين من الشباب المسلم في سوريا والمنطقة والعالم وتوريطهم في جرائمها.

لقد دفع اليأس والجهل الكثير من اصجاب التفكير الساذج للترحيب بانتصارات داعش المفاجئة واجتياحها لمساحات واسعة من الاراضي العراقية والسورية عام 2014 ، واستمر البعض بالتعاطف مع هذه الظاهرة الكارثية حتى بعد الجرائم الشنيعة التي ارتكبتها بحق ضحاياها سواء كانوا جنودا لدى جيش الاسد او مقاتلي معارضة او اسرى اجانب او حتى مواطنين ابرياء جرى قتلهم ورجمهم وجلدهم لاخافة ابناء المناطق التي وقعت تحت سيطرة ارهابييها، فهل ستؤدي نهاية هذه الخرافة بهذه الطريقة الى صحوة لدى كل من تخيل أن الارهاب والعقول المظلمة والخرافات ممكن فعلا ان تكون وسيلة للخلاص من الاستبداد والفساد والقمع وأنظمته القاتلة؟؟.

رغم أن الخلاص من هذه المنظمة الارهابية يعد خلاصاً من كابوس مرعب جثم على صدور السوريين والعراقيين حوالي ثلاث سنوات،إلا أن هناك أسئلة عديدة ستبقى بدون جواب حتى بعد سقوط خرافة الخلافة ودولتها وطي صفحتها وهو أمر لابد حاصل خلال اشهر قليلة.

كيف استطاعت السيطرة على كل تلك المساحة من الارض في العراق وسورية بالطريقة التي حصلت؟؟، ومن سهل وصول الالاف من مقاتليها الأجانب القادمين من اصقاع العالم العربي واوربا الى كل من سوريا والعراق دون الاعلأن عن اي عمليات توقيف لبعضهم على الحدود من قبل الدول المجاورة؟؟ وماهي مصلحة من سهل وصولهم؟. لكن السؤال الاهم بالنسبة للسوريين يبقى ماذا بعد داعش وهزيمتها؟؟؟.

بالنسبة لموضوع التمدد السريع لداعش وتسهيل وصول اراهابييها من مختلف دول العالم فإن الاجابة على هذه الاسئلة يحتاج مساحات اوسع من مقال، وقد يحتاج كتابا او بحثا مطولا ومعلومات لا تزال في ادراج الاستخبارات الاقليمية والدولية، ما يهمنا كسوريين هو مالذي سيحصل بعد داعش وما هو واجب السوريين في هذه المرحلة.

الطريقة التي عالجت بها الولايات المتحدة مسالة داعش ستترك اثرها بالتأكيد على سوريا ما بعد داعش ، فمن المعلوم انه عندما أعلنت الولايات المتحدة وبعد اجتياح داعش لمعظم المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الاسد عن رغبتها بدعم اي قوة عسكرية معارضة معتدلة توافق على قتال داعش ودحرها ومساعدة هذه القوة على استعادة تلك المناطق، فإنها لم تجد اذنا صاغية لدى مؤسسات المعارضة السياسية والعسكرية ولا لدى ولاة أمرها الاقليميين الذين كان بعضهم يهلل لانتصارات داعش و بعضهم الاخر يعلن صراحة ان تنظيم القاعدة في بلاد الشام ( النصرة) الذي يسيطر على معظم مناطق المعارضة التي لم تجتاحها داعش هو جزء من قوى الثورة والمعارضة السورية المسلحة التي ستسقط الاسد.

للتذكير رفضت الولايات المتحدة يومها اقتراحات قدمها اصدقاء الاسد بضرورة دعم الاسد لقتال داعش، لان الولايات المتحدة لم تكن تريد ان تعيد علاقاتها مع نظام الاسد او العودة للاعتراف بشرعيته.

رفض المعارضة السورية للعرض الامريكي وقيام النصرة وحلفاءها بالقضاء على اي فصيل يوافق على التعاون مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي في مشروعه وقتل عناصره ونهب عتاده، لم يبقي امام الولايات المتحدة الا قوات قسد التي تخلت وببراغماتية وحنكة سياسية واضحة عن حلفها السابق مع موسكو وقبلت العمل مع التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش وشكلت عمليا القوة الارضية التي هزمت داعش واسقطت عاصمة خلافتها وحلت محلها في المناطق المندحرة منها.

حاول النظام مدعوما من روسيا وايران ومؤيدا بصمت من قبل تركيا الدخول بسباق مع قسد للسيطرة على بعض مناطق داعش لكن الولايات المتحدة على ما يبدو تعيق ذلك عبر التركيز على حماية حلفاءها دون غيرهم، وبدا ذلك واضحا في الخسائر التي تكبدها النظام وايران والروس في دير الزور والتي اتهمت روسيا بعدها الامريكيين انهم (تآمروا مع داعش) لايقاع هذه الخسائر بقواتهم.

ستنتهي داعش وستتحول الولايات المتحدة وحلفاءها على الارض إلى أحد أهم مقرري توقيت وماهية الحل القادم في سوريا وخاصة بعد وضوح التحالفات على الساحة السورية وبدء تشكل محورين اساسيين، التحالف الروسي الايراني التركي القطري في جهة ،وتحالف تقوده الولايات المتحدة الامريكية ويضم اوربا والسعودية ومصر ودولة الامارات العربية المتحدة في الجهة الاخرى.

على جميع الوطنيين السوريين من جميع مكونات الشعب السوري على اختلاف انتماءاتها القومية او السياسية أن يبادروا ودون تأخير الى الاعلان عن رؤيتهم لحل واقعي يأخذ كل ذلك بعين الاعتبار وفي نفس الوقت يعمل على صيانة وحدة وطنهم واستقلاله واستقراره ويضمن حقوق جميع سكانه ومكوناته، والتحالف على اساس هذه الرؤيا مع اي قوة اقليمية او دولية مستعدة للعمل معهم على تحقيقها.