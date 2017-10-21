حزب التغيير والنهضة: الدولة الليبرالية العلمانية طوق النجاة لكل السوريين

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

دعا الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري، إلى بناء دولةٍ ليبراليةٍ ديمقراطيةٍ علمانية، تحفظ حقوق الجميع، وتُوزَع فيها الثروة والسلطة بشكل عادل، مشيراً إلى أنه بذلك “نكون صنعنا طوق نجاة يضم جميع السوريون”.

التصريح:

إن كميات الحقد الأعمى والتي يتم ضخها بين مكونات الشعب السوري يوميا ليس لها إلا عنوان واحد أن لا نريد أن تعودوا معا.

ونحن لا سبيل لنا بالرد عليهم وعلى مشروعهم إلا بان نعود سوريون مكون واحد كما كان أهلنا في عشرينيات القرن الماضي، ولنعمل جميعنا على بناء دولة ليبرالية ديمقراطية علمانية، أساسها عقد اجتماعي جديد يحفظ للجميع حقوقهم كاملة على أساس أن يكون السوريون متكافئين في الحقوق وفي الواجبات، وأن يكون فيه توزيع عادل للثروة والسلطة، وبذلك نكون صنعنا طوق نجاة يضم جميع السوريون.

مصطفى قلعه جي

الأمين العام

لحزب التغيير والنهضة السوري