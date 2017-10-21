المحامي ادوار حشوة: بعيدا عن البطولات!؟

المحامي ادوار حشوة: كلنا شركاء

من يعتقد انه المنتصر ويصيح كما الديك على الارض الخراب المدمرة.

ومن يعول على استمرار الحرب معتقدا انه سيحسمها لصالحه.

كلهم يمارسون التشبيح على الشعب المقموع والمهجر والمنهوب والمقتول والمعتقل والمخطوف ويأملونه على الجانبين بالنصر المبين و بانتقامات قادمة لمجرمي الطرف الاخر.

الوقائع على الارض ليست على هذه الصورة فالذين يدخلون قرية أو مدينة ويعلنون تحريرها عمليا في ظل فقدان القدرة على حمايتها من الجو إنما هو اعلان بتدميرها وقتل وتهجير سكانها.

والذين يرقصون انهم حرروا أرضا ودخلوها سرعان ما يفشلون في الحفاظ عليها لأنهم يفتقدون الحاضنة الشعبية في محيطها وسرعان ما يهربون.

كلهم يستمرون في حرب قذرة وينتشون الى حين ولا شىء سوى الخراب!

بعض الفصائل استسلمت للروس في استانا وبعضها استسلم للأتراك في ادلب والنظام استسلم لإيران مرة ومرات للروس والأكراد وضعوا كل بيضاتهم في الحضن الأميركي معتقدين بدعم يعلنون به دولة لهم مع ان الأميركي قبل استسلامهم بالأجرة فقط!

كلهم وبدون ديوك تصيح هنا وهناك بعضها ينتظر معونة السماء وبعضهم ينتظر معونة الخارج كلهم ينخرون في الجسد السوري ويدمرون ويبيعون استقلال البلد تحت شعارات الإخوة في الدين أو التحالف الشرعي مع الدول!

ليس في هذه الحرب القذرة من هو منتصر من طرفيها والخاسر الوحيد هو الوطن واهله وتاريخه وقيم الدين والاخلاق والوطنية فيه.

الخارج هو الرابح لانه باعنا السلاح من مخلفات مخازنه وجرب فينا فاعلية اسلحته الحديثة وسوف يأخذ النفط والغاز ورخص اعادة الإعمار.!

اما اليهود فقد ربحوا سلاما بلا تواقيع ولا مفاوضات وبدون ان يخسروا جنديا واحدا ما دام المحيط العدو لهم قد استسلم عاريا ولم يعد لضعفه يشكل خطرا وصارت من طموحاته لا القضاء على دولتهم بل الطلب اليها ان تعترف هي بدول المحيط العربي.

لا حل يوقف هذا الانتحار سوى صحوة مشتركة ترحل كل المجانين والديوك والابطال وتجار الحرب والناعقين على مزابل الخراب من الطرفين.

من يعتقد باستحالة ذلك لم يدرس التاريخ جيدا فمن قلب الظلم والظلام قد تبدد شمعة واحدة ظلام الكون وفِي سوريا قادمة وستضيء.

وهذا هو السؤال