معقل زهور عدي: روسيا– ايران– تركيا.. تحالف الأعداء

معقل زهور عدي: كلنا شركاء

ليس جديدا تحالف الأعداء, ففي الحرب العالمية الثانية تحالفت بريطانيا وفرنسا مع روسيا الشيوعية لمواجهة النازية , وفي حروب الدولة العثمانية نجد أن بريطانيا تتحالف مع الدولة العثمانية ضد روسيا أحيانا ثم تتحالف مع روسيا ضد الدولة العثمانية أحيانا أخرى ففي عام 1827 تحالفت روسيا مع فرنسا وبريطانيا ضد الدولة العثمانية .أما في حرب القرم 1853-1856 فقد تحالفت الدولة العثمانية وفرنسا وبريطانيا لطرد الاسطول الروسي من البحر الأسود.

” ليس هناك عدو دائم او صديق دائم هناك مصالح دائمة ” يقول تشرشل.

مع ذلك , فلايمكن تجاهل الذاكرة التاريخية , فأعداء الأمس , لن يصبحوا بسهولة أصدقاء اليوم , فاذا تحالفوا اليوم فذلك لايعني نهاية العداء الكامن .

امتدت الحروب الروسية العثمانية على فترات متقطعة من 1586- 1878 حين أعلن القيصر الروسي الحرب المقدسة على الدولة العثمانية تحت دعوى حماية المسيحيين في البلقان ولبنان وسورية.

لقد استنزفت تلك الحروب الدولة العثمانية أكثر مما استنزفتها حروبها مع أوربة الغربية.

أما ايران فقد خاضت أيضا حروبا مستمرة ضد روسيا منذ العام 1651-1828 أسفرت عن استيلاء الروس على كل من اذربيجان وداغستان وتركمانستان وكل تلك الدول كانت تحت سيطرة ايران اضافة لأجزاء من جورجيا.

أما العلاقة العدائية الايرانية – العثمانية فهي أشد وضوحا, فمعركة غالديران بين الدولة الصفوية في ايران والدولة العثمانية عام 1514 وضعت حدا لنفوذ الدولة الفارسية بعد أن هيمنت على العراق وبلاد الشام , واستمرت الحروب بين الدولتين على فترات حتى عام 1823 حين ارتسمت الحدود بين الدولتين بصورة نهائية.

كيف لنا أن نتصور اليوم حلفا يضم الدول الثلاث والتي يزخر تاريخها بالحروب فيما بينها؟

صحيح أن التحالف الذي يضم الدول الثلاث تحالف هش ومؤقت وقابل للانتكاس في أي وقت, مع ذلك لابد من وجود اساس لذلك التحالف وليس ترفا التفكير في العوامل التي صنعته , فتحديد تلك العوامل سيلقي الضوء على مستقبل ذلك التحالف الذي يتم بناؤه فوق تلة من العداء التاريخي.

وفي هذا الصدد لايملك المرء سوى التفكير بعاملين رئيسيين : الأول يتمثل في مواجهة السياسة الأمريكية في المنطقة رغم أن تلك المواجهة تختلف بطريقة ملفتة عما عهدناه سابقا سواء في سياسة الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والراسمالي في القرن الماضي, أو في الادوات الايديولوجية التي استخدمت ومازالت تستخدم من قبل الحركات اليسارية في العالم.

فمواجهة التحالف الجديد تبدو هادئة, براغماتية, لاتعلن العداء , ولا تسعى له- ظاهرا على الأقل– بل هي لاتكاد تعلن عن حلفها الواقعي مكتفية باتخاذ الموقف المشترك في الوقت الذي يتطلبه الأمر.

والعامل الثاني : هو مواجهة الحركات القومية الكردية في المنطقة والتي تسعى للانفصال , ويصدق ذلك بصورة خاصة على التحالف الايراني – التركي, لكن روسيا تبدو مضطرة لمسايرة التوجه المشترك لقطبي التحالف الآخرين, كما أنها تلاحظ بعين السخط تدحرج الحركات القومية الكردية نحو الحظيرة الأمريكية, بما في ذلك الحركات القومية التي مازالت تؤمن بالماركسية وتثقف أتباعها بسيرة لينين وغيفارا وهي مفارقة تستدعي التعجب الشديد.

لقد أصبح واضحا وضوح الشمس اعتماد السياسة الأمريكية على الحليف الكردي كركيزة استراتيجية في المنطقة رغم أن من الواضح أيضا عدم استعدادها للتورط في معه في أي نزاع مسلح قادم.

لكن , هل يكفي العاملان الرئيسيان السابقان للتغطية على الخلافات التاريخية ليس فقط من وجهة نظر العواطف الموروثة بل أيضا كونها تعكس تباينا كبيرا في المصالح الجيوسياسية بين الأقطاب الثلاثة؟

فمقابل استعادة روح التوسع الامبراطوري لدى ايران الخمينية, تبدو تركيا وكأنها استفاقت من العزلة التي فرضتها عليها المرحلة الأتاتوركية التي امتدت بعد موت اتاتورك عام 1938 حتى الماضي القريب حين صعد تيار الاسلام السياسي التركي ليعيد الحياة لروح الأمجاد العثمانية اعتبارا من العام 2001 تاريخ تأسيس حزب العدالة والتنمية.

التنافس الايراني – التركي لايجري فقط على أرضية الماضي واستعادة الروح التوسعية للجانبين , ولكنه يجري على أرضية الحاضر والمصالح العليا لكل طرف في تعزيز موقعه كدولة مهيمنة في منطقة الشرق الأوسط.

أما القطب الثالث الروسي فهو يشهد أيضا استعادة الروح التوسعية القيصرية, لكن على نطاق أوسع في العالم, ويزداد لديه الشعور بأن الغرب يقف سدا أمام تلك الروح , بل يسعى لتحجيم روسيا ومحاصرتها تمهيدا لتفكيكها والخلاص من خطر منافستها على هيمنته العالمية.

لقد تبددت تماما أوهام الروس بالالتحاق بالغرب وقبول الغرب لهم كعضو أصيل في ناديه المغلق , وما يسعون له اليوم هو أن يفرضوا أنفسهم على الغرب ليس كجزء منه ولكن كمنافس من خارجه لايسعى لتدميره بقدر مايسعى لانتزاع الاعتراف بمكانته العالمية والدفاع عن نفسه ضد محاولات الحصار والاستيلاء على مجاله الحيوي.

وضمن تلك الرؤية فقد اختبرت روسيا أهمية وجودها العسكري والسياسي في منطقة الشرق الأوسط. ولتعزيز مكانتها في منطقة بعيدة عن حدودها , وذات ثقافة مختلفة فهي مضطرة لايجاد حلفاء محليين , وبصورة خاصة فهي مضطرة للتفاهم بطريقة ما مع الدول الاقليمية الكبرى مثل تركيا وايران.

وبعد ذلك… ليس هناك من يستطيع الاجابة عن عمر ذلك التحالف الهش, وقدرته على مقاومة عوامل التاريخ, ودوافع المنافسة, لذا فسؤال كهذا سيظل مفتوحا كما يبدو لفترة ليست قليلة.