(وفيق ناصر) يغيب عن تشييع (زهر الدين) و(حزب الله) يحضر

سامر عزام: كلنا شركاء

على الرغم من حضور الآلاف لتشييع العميد السفاح (عصام زهر الدين)، ظُهر يوم الجمعة 20 تشرين الأول/أكتوبر، إلا أن التمثيل الرسمي للنظام كان خجولا، فقد اقتصر على بعض الضباط بالإضافة لمفتي النظام، وسط غيابٍ لافتٍ لذراع النظام الأمني في الجنوب السوري العميد (وفيق ناصر) قائد فرع الأمن العسكري.

غياب (وفيق ناصر)

وقال الناشط خالد القضماني، إن قائد فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية العميد (وفيق ناصر) لم يظهر خلال تشييع زهر الدين، في حادثة أثارت العديد من إشارات الاستفهام.

وأضاف القضماني في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن السبب الأبرز لغياب الحاكم العسكري للجنوب السوري، هو الخلاف بين ناصر من طرف والمحسوبين على ميليشيا (جمعية البستان) من طرف آخر، عقب حادثة اختطاف الفتاة (كاترين مزهر) في السويداء مؤخراً، ومن أبرز الشخصيات التابعة للميليشيا زوجة العميد (عصام زهر الدين)، بالإضافة لكون ناصر بدأ يبتعد أن الأماكن العامة في محافظة السويداء، عقب اعتراف (أنور كريدي) قائد ميليشيا (جمعية البستان) بضلوع ناصر بعمليات الخطف في السويداء.

الحضور الرسمي

وأشار القضماني إلى أن الحضور الرسمي للنظام اقتصر على المفتي حسون ووزير الدولة في حكومة النظام (منصور عزام) وهو من محافظة السويداء، بينما غابت المستشارة الإعلامية لبشار الأسد (لونا الشبل) عن مراسم التشيع.

ولفت الناشط إلى أن هذا الغياب شكّل ردة فعل عكسية لدى موالي النظام في محافظة السويداء، كونهم كانوا يتوقعون أن يكون الحضور الرسمي للنظام في التشييع أكبر من ذلك، فوزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد (الحرس الجمهوري) في جيش النظام لم تكن لهم أية مشاركة بتشييع زهر الدين.

(حزب الله) يحضر

وأكد الناشط سامي سعيد الشعراني لـ (كلنا شركاء)، أن ميليشيا (حزب الله) أرسلت ممثلاً عنها لحضور مراسم تشييع العميد (عصام زهر الدين)، ويُدعى (فادي برهان) مسؤول ميلشيا الحزب في ريف دمشق، وهو سوري من مدينة (الزبداني).

وأضاف الشعراني أن الروس غابوا أيضاً عن تشييع زهر الدين، على الرغم من عشرات الزيارات للضباط الروس لمحافظة السويداء منذ مطلع العام الجاري، فخلال الشهر الماضي قاموا بأكثر من 15 زيارة.