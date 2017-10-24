المحامي ادوار حشوة: مسلسل الصراعات في سورية!

المحامي ادوار حشوة: كلنا شركاء

1 – في بداية التظاهرات السلمية كان الصراع سياسياً ومطالبه (تغيير النظام لا اسقاط الدولة) ولكن ذهب النظام للقمع الامني وترافق ذلك مع تحويله للصراع من (السياسة إلى الطائفية) لكي يكسب تماسك الجيش مع شبكته العسكرية.

2- بالمقابل ذهب بعض المعارضين الى التماس السلاح( دفاعا عن النفس) وكان محدودا وبسيطاً وبعضه من منهوبات المخافر وترافق ذلك مع مشروع هؤلاء في (تحويل الصراع من السياسة الى الطائفية والدين ) فتلاقيا في هذا مع النظام في الهدف!

استنجد هؤلاء بالاسلامين من (الخارج) واغلبهم من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين فجاء ت الى سورية مجموعات منهم من السعودية وتونس ومن مهاجرين منهم في اوروبا ممولين من قطر ومسلحين من قبلها عبر تسهيلات تركية وانضموا الى المعارضة المسلحة التي بقيت قيادتها سورية.

3- دخل تنظيم القاعدة من (الخارج)على خط الثورة ودفع بمقاتلين مدربين وخبراء عبر الحدود التركية ومن اوروبا ودفع اموالا وجند مقاتلين وتحول الى فصيل متقدم سرعان ما انضم اليه الاخوان المسلمون وشكلوا جبهة النصرة واعلنوا ولاءهم للقاعدة وصارت القيادة الفعلية من قيادي القاعدة من الخارج !.

4- من العراق جاء الى سوريا تنظيم الدولة المكون من بقايا جيش صدام حسين ومن المسلمين السنة من تكريت والانبار والرمادي وهو تنظيم شديد العنف ووحشي والغائي وسلفي ومتعصب وسلطوي يتستر بفكر اسلامي يقوم على حكم ديني وخلافة ويعتبر كل من لا يجاريه في ذلك مرتدا ويقتل كل مخالفيه من كل الاديان وكان دخوله الى دير الزور والرقة وقدم السلاح والخبرة الى فصائل عديدة بعضها كان يوالي القاعدة فتم تحويل اسم التنظيم فصار( تنظيم الدولة الاسلامية في الشام والعراق ) وتم تنصيب الخليفة في الرقة وهو البغدادي الذي كان في الاصل من مجموعة ابو مصعب الزرقاي التي قاتلت الاميركين في العراق ولكن القيادة الفعلية بقيت لضباط جيش صدام.

5- صار على الساحة السورية( صراع بين تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة )لا على الشعار بل على الولاء لقيادة الظواهري في افغانستان او لخليفة الرقة البغدادي وتقاتلا بعنف ولكن بعد سقوط الموصل وحصول التنظيم على اسلحة وذخائر الجيش العراقي تعدلت الكفة في سوريا لصالح التنظيم.

6- في الغوطة الشرقية وانطلاقا من دوما كان جيش الاسلام بقيادة زهران علوش وتبعته بعض الفصائل في مناطق متعددة في الجنوب وريف حماة وهو ممول من السعودية من الوهابين ومن الدولة ويريد تطبيق الشريعة الاسلامية في دولة دينية واعلن زهران رفضه للديمقراطية واعتبرها بدعة غربية وقال الديمقراطية تحت اقدامنا .؟!

7- بالمقابل حول النظام الصراع من (صراع سني- علوي) الى صراع (شيعي – سني) عبر تحالف سياسي وعسكري مع ايران تم بموجبه ادخال ميليشيات من شيعة العراق وافغانستان بتمويل ايراني ودخول قوات حزب الله الشيعي الايراني من لبنان وكل ذلك بذريعة حماية مقام الست زينب!

صار الصراع (سني -شيعي -اقليمي ) اطرافه السعودية ودول الخليج و تركيا وبالمقابل العراق والنظام وايران!

8-حين اختل التوازن لصالح الفصائل على اختلافها وزيادة الدعم الاقليمي التركي السعودي القطري وصارت قوات المعارضة على حدود الساحل حول النظام الصراع الى( صراع دولي ) حين استقدم النظام الروس واستقدم قوات الحرس الثوري الايراني واقطعهم الاراضي والقواعد والاحياء والمدن فتدخل الاميركيون والبريطانيون والفرنسيون عبر الحالف الدولي ووجدوا حاضنة كردية وتدخلت القوات التركية واحتلت مناطق من جرابلس الى الباب بحجة انشاء منطقة عازلة لهم فصار في سوريا )صراع اقليمي ودولي مسلح ) اتفق طرفاه على العمل والتدخل بحجة مقاومة الارهاب وعكس ذلك تحولاً دولياً يشبه العودة للحرب الباردة!

8- مع اعلان البرزاني الاستفتاء على اقامة دولة كردية منفصلة عن العراق ومع الدعم الاميركي للاكراد في سوريا ودعم تحولهم لمشروع دولة منفصلة عن سوريا تحول الصراع مع النظام والصراع الشيعي- السني الى صراع (قومي عنصري) ضد الاكراد.

صار صراع الإسلام الشيعي والسني كلاهما على الرف بعد ان تخوفت ايران وتركيا من سايكس – بيكو جديد يبتلع من الدولتين مساحات كبيرة لصالح حق تقرير المصير للاكراد الذين صار لهم مؤيدون من اميركا الى اسرائيل الى فرنسا!

9 – دخل الروس على التحالف العنصري القومي الجديد ضد الدولة الكردية ولكن في العمق ضد اميركا ولازعاجها في مناطق نفوذها التقليدي في الشرق الاوسط لاسقاط نظام القطب الاوحد ولحل مشاكلها مع الغرب معاً.

10- ترامب الذي انهكته اجهزة الاعلام واللوبي الصهيوني في الحزبين الجمهوري والديمقراطي وخوفا من هبوط اسهمه في تجديد ولايته استم الى نصيحة هنري كيسنجر في التماس الحل من الباب اليهودي.!

بعد اجتماعه مع نيتنياهو فتح له اليهود باب المصالحة مع اجهزة الاعلام التي بالتدريج اوقفت حملات التشهير به مقابل تعهد ترامب: (الغاء الاتفاق النووي مع ايران وتحجيم دورها كما تم تحجيم صدام حسين).

من باب الحرب المشتركة مع اسرائيل ضد حزب الله وايران والنصر المؤكد فيها سوف يحصل ترامب على التجديد له وفي اقل الاحتمالات اتمام ولايته بلا منغصات!

11- القوى على الساحة السورية واجهتها صراعات داخلية واضحة فقوى المعارضة المسلحة اقتتلت فيها جبهة النصرة مع داعش واقتتلت فصائل معتدلة مع كليهما ثم في استانا استسلم المعتدلون للروس ثم استسلمت جبهة النصرة لتركيا.

بالمقابل كان هناك صراع متعدد بين الروس وحزب الله والحر س الايراني والميليشيات لانهم يعطلون كل حل يبرمه الروس بشكل جعل سلطتهم مشوبة بالضعف في ظل تعطيل مزدوج من هؤلاء ومن النظام والصدام بين هذه القوى احتمال وارد لان تعدد السلطات اذا قبلته دولة عظمى كروسيا الى حين فانها لا تستطيع احتماله لزمن طويل.

12-المعارضة السياسية على تعدد مراكزها وعلى صراع اللاهثين فيها الى السلطة تعاني من انقسام بين من لايريد حلا سياسيا ما لم يكن رحيل الاسد وشبكته شرطا وبين من يقبل برحيله بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بضمان روسي فصار الحل السياسي وفق القرار الدولي 2254 في جنيف مهددا بالانتقال الى حل عسكري بين الفصائل والروس في استانا لانه عملي واقل شروطاً.

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من المدهش فعلا ان بلدا صغيرا في تعداده السكاني وفي مساحته واقتصاده استطاع ان يفجر كل هذه الصراعات الداخلية والدينية والاقليمية وان يضع العالم على حدود حرب عالمية انها المعجزة السورية على امتداد التاريخ (لا سلام ولا استقرار ولا امان في العالم ما يسمح لسوريا ان تبقى موحدة وحرة ومتعايشه).

وهذا هو السؤال.