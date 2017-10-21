البنتاغون يدين رفع صور عبد الله أوجلان في الرقة

كلنا شركاء: القدس العربي

أدانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، مساء اليوم الجمعة، رفع صورة لزعيم منظمة “بي كا كا”؛ عبد الله أوجلان، في مدينة الرقة السورية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، أدريان رانكين غالاوي، في تصريح لمراسل الأناضول.

وأكد غالاوي أن بلاده تعتبر “بي كا كا” منظمة إرهابية منذ عام 1997، وتراها عنصرًا مزعزعًا للاستقرار في المنطقة.

وقال “ندين رفع صورة عبد الله أوجلان، مؤسس وزعيم بي كا كا في الرقة”.

وأمس الأول الأربعاء، رفعت عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة أمريكيًا، والتي تشكل منظمة “ب ي د/ بي كا كا” الإرهابية عمودها الفقري، صورة كبيرة لأوجلان في أحد ميادين الرقة، بعد سيطرتها على المدينة، الثلاثاء الماضي.

وأشار المتحدث أن واشنطن تواصل دعم تركيا، العضو في حلف الشمال الأطلسي (ناتو)، في كفاحها ضد “بي كا كا”، منذ عشرات السنين.

وأضاف أن بلاده مدركة لحجم تضحيات تركيا الكبير في هذا الصراع.

وذكر غالاوي أن التحالف مدرك للاحتفالات في الرقة، ورفع رموز أوجلان، وأن قيادة “قوات سوريا الديمقراطية” لم توافق على رفع هذه الرموز، بحسب تعبيره.

وأردف “علاوة على ذلك، فإن التحالف لا يقبل رفع تلك الرموز والصور التمييزية، في فترة تتطلب التركيز على دحر داعش في سوريا”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة “الدولة” (داعش)، العقيد رايان ديلون، للأناضول، عدم القبول برفع صور أوجلان في الرقة.

إلا أن المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، تهربت خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، من الإجابة على سؤال مراسل الأناضول حول الواقعة، واكتفت بالقول “نعمل مع قوات سوريا الديمقراطية، وندعمها، وسنواصل ذلك”.

وفي وقت سابق اليوم، انتقد الرئيس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشدة، رفع منظمة “ب ي د/بي كا كا” صورة زعيمها عبد الله أوجلان في الرقة.