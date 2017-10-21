ماكرون يدعو إلى انتقال سياسي (متفاوض عليه) في سورية

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قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم (الجمعة) إن «انتقالا سياسياً متفاوضاً عليه (بات) ضرورياً أكثر من أي وقت مضى» في سورية، مشيداً بـ «تحرير مدينة الرقة» من أيدي المتطرفين.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن «الحملة للقضاء على (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش تجتاز اليوم مرحلة جوهرية. فمن الرقة تم التخطيط وتوجيه العديد من الأعمال الإرهابية ضد أهداف في الشرق الأوسط وأوروبا، وخصوصاً في فرنسا، وباقي العالم».

وأضافت أنه يتعين أن تجد سورية «مخرجاً من الحرب الأهلية التي تغذي الإرهاب منذ قمع الحركة الديموقراطية من قبل نظام بشار الأسد».

وفي انتظار حل شامل للأزمة السورية، طلبت الرئاسة الفرنسية أن تتم في المناطق المحررة من «داعش» وأولها الرقة «حوكمة شاملة في إطار احترام جميع الطوائف»، بغرض استعادة الحياة الطبيعية وإتاحة عودة النازحين واللاجئين.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن «المعركة مع داعش لن تنتهي مع دحرها في الرقة، وستواصل فرنسا جهودها العسكرية طالما كان ذلك ضروريا».

ويحاول الرئيس الفرنسي منذ أسابيع عدة عقد اجتماع لـ «مجموعة اتصال» للتحضير لحل سياسي في سورية، يجمع طرفي النزاع والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، وباقي الدول المعنية في المنطقة مثل لبنان وإيران الأمر الذي يثير اعتراض واشنطن.

ويريد ماكرون أن لا يترك مستقبل سورية يتحدد فقط عبر عملية السلام في استانا بين روسيا وإيران وتركيا. وأتاحت مباحثات استانا تحديد مناطق لخفض التوتر في العديد من المحافظات السورية.

ومن المقرر أن تعقد مباحثات سلام بين ممثلي السلطات السورية ومعارضيها يومي 30 و31 تشرين الأول (أكتوبر) تركز خصوصاً على مصير الرهائن والمعتقلين، بحسب ما أعلنت سلطات كازاخستان الخميس.