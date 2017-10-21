رئيس الأركان الإيراني يظهر على جبهات حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

قالت مصادر موالية للنظام إن محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية زار يوم أمس الجمعة خط مواجهة مع كتائب الثوار جنوب مدينة حلب.

وأشار الإعلام الحربي التابع لقوات النظام أن اللواء الإيراني زار برفقة ضباط إيرانيين إحدى جبهات ريف حلب، وقال باقري خلال الزيارة “إنّ عمر المجموعات الإرهابية قد وصل إلى نهايته”.

وبحسب الإعلام الإيراني فإنّ باقري تفقد مناطق العمليات العسكرية في محافظة حلب وعدد من المناطق الأخرى، و”أشاد بالنجاحات التي يحققها محور المقاومة والمقاتلون المدافعون عن المقامات المقدسة”، مرجعاً ذلك إلى “الانسجام والتنسيق بين الجميع والإيمان بالنصر الإلهي والثقة بالنفس والهمّة العالية”.

وكان اللواء باقري وصل مساء الثلاثاء إلى دمشق حيث توجّه إلى مقام السيدة رقية في دمشق القديمة، قبل أن يجري له نظيره في قوات النظام علي أيوب حفل استقبالٍ، ثم التقى باقري بشار الأسد في العاصمة.