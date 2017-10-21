إسرائيل تقصف مواقع للنظام في القنيطرة

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن استهداف مواقع لقوات النظام في محافظة القنيطرة ردّاً على سقوط قذائف في الجولان المحتل.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن خمس قذائف صاروخية أطلقت باتجاه هضبة الجولان، ما استدعى الردّ بقصف ثلاثة مدافع لقوات النظام في القنيطرة.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي على صفحته في موقع تويتر “سقطت 5 قذائف في العراء شمالي الجولان. ولم تصل إلينا أي معلومات حول وقوع إصابات. وتعد هاتان القذيفتان نتيجة للاشتباكات الداخلية في سوريا. ويقوم الجيش الإسرائيلي بتفتيش مكان الحادث”.

وحملّ الجيش الإسرائيلي حكومة النظام المسؤولية عن القذائف التي تسقط في الجانب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وجاء في تغريدات أخرى “لن تتسامح مع أي محاولة للإخلال بالسيادة الإسرائيلية أو تهدد سلامة المدنيين الإسرائيليين، أي حوادث مستقبلية سوف تجبر قوة جيش الدفاع الإسرائيلي على تكثيف ردّها”.

The projectiles appear to be a result of the internal fighting in Syria. The IDF is searching the area. — IDF (@IDFSpokesperson) ٢١ أكتوبر، ٢٠١٧

Early this morning, 5 projectiles were launched at the N Golan Heights from Syria. In response, the IDF targeted 3 Syrian artillery cannons — IDF (@IDFSpokesperson) ٢١ أكتوبر، ٢٠١٧

Whether errant fire or not, any future occurrences will force the IDF to intensify its response. — IDF (@IDFSpokesperson) ٢١ أكتوبر، ٢٠١٧