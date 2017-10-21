(جيش الإسلام) ينعى قيادياً قضى بمعارك جنوبي دمشق

وليد الأشقر: كلنا شركاء

نعى “جيش الإسلام” الذي تقاتل تشكيلاته ضد “داعش” في منطقة جنوبي دمشق، القيادي “عصام أبو الفضل”. مشيراً أنه قضى بمعارك اندلعت ضد التنظيم أمس الجمعة في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي في “الجيش” أن “أبو الفضل” من أبناء بلدة يلدا وكان يقود اللواء 229 المقاتل في جنوبي دمشق، قضى على “داعش” في محيط مخيم اليرموك الخاضع لسيطرة التنظيم جنوبي العاصمة.

وقال المصدر إن القيادي الذي نعاه “جيش الإسلام” بالأمس شارك في عدة معارك ضد تنظيم “داعش”، ومنها معركة شارع بيروت ومعركة نصرة حي القدم، ومعركة استعادة حي الزين في منطقة الحجر الأسود، وغيرها.

وكان التنظيم سيطر أمس على إحدى نقاط كتائب الثوار المتاخمة لبلدة يلدا في منطقة جنوب دمشق المحاصر، من اتجاه المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم في مخيم اليرموك.

وأشار مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة أن الاشتباكات وقعت إثر تسلل عناصر التنظيم أثناء صلاة الجمعة إلى إحدى النقاط المُتاخمة لبلدة يلدا من اتجاه مخيم اليرموك، والمعروفة بـ “نقطة المدرسة” الملاصقة لنقطة المستشفى بالقرب من دوار فلسطين.