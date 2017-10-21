قوات النظام تشنّ هجوماً واسعاً على مدينة القريتين

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام اليوم السبت عن بدئها عملية عسكرية واسعة بغية السيطرة على مدينة القريتين في ريف حمص الجنوبي الشرقي، بعد أقل من شهرٍ من سيطرة خلايا تتبع “داعش” على المدينة، التي بقيت قوات النظام محاصرةً لها.

وقال الإعلام الحربي التابع لقوات النظام إن الأخيرة بمساندة الميليشيات الموالية وحزب الله سيطروا اليوم على “تل دكر” شمال مدينة القريتين في ريف حمص، تزامناً مع إعلان بدء العملية العسكرية هناك.

وأضاف المصدر أن القوات المهاجمة دخلت أطراف المدينة الشمالية بعد اشتباكات مع تنظيم داعش، فيما تعمل “الوحدات القتالية” على تمشيط المزارع المحيطة بها.

ويعيش مدنيو “القريتين” الواقعة جنوب شرقي حمص حصاراً مطبقاً منذ إعلان تنظيم “داعش” سيطرته للمرة الثانية على المدينة يوم في الأول من الشهر الجاري، وذلك عقب عملية “انغماسية” شنها مقاتلو التنظيم على المدينة أدت لانسحاب قوات النظام خارجها.

وقال الناشط الإعلامي شادي الحلاق في وقتٍ سابقٍ لـ “كلنا شركاء” إن القريتين تفتقر منذ سيطرة التنظيم عليها لأبسط مقومات الحياة بسبب انقطاع المياه والكهرباء والاتصالات عن المدينة، بالإضافة لشح المواد الغذائية والطبية وحليب للأطفال، نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه قوات النظام والميليشيات الموالية لها على المدينة من جهة، ومنع التنظيم للمدنيين من مغادرة المدينة والاتخاذ منهم دروعاً بشرية من جهة أخرى، كما تعمد قوات النظام منع خروج المدنيين الذين يتمكنون من كسر طوق التنظيم للهروب خارج المدينة.

ووجه المجلس المحلي في مدينة القريتين نداء استغاثة من أجل المدنيين المحاصرين داخل المدينة بريف حمص الشرقي، طالب من خلاله الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة والمنظمات الحقوقية والإنسانية وهيئات الأمم المتحدة وحكومات دول العام بتحمل مسؤولياتهم التدخل السريع لمنع مجازر متوقعة بحق المدنيين العزل وفتح ممرات آمنة لإجلاء الجرحى والمرضى وإدخال المساعدات.