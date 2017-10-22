طفولةٌ بريئةٌ في عيونها الموت… سوء التغذية يُنهك أجساد أطفال الغوطة

عمران ابو سلوم: كلنا شركاء

صرخات الطفل “حسين مقدح” من أبناء بلدة حران العواميد في الغوطة الشرقية لم تُخفف عنه ألم الحصار. لا يتجاوز عمره 7 أشهر، تعرض خلالها لسوء تغذيةٍ حاد، ولم يكن كباقي الأطفال في طعامه وشرابه بسبب مرضٍ خلقيٍ منذ ولادته يُسمى “انشقاق شراع الحنك”، يستدعي إعطاءه نوعاً خاصاً من الحليب، مع إقياءاتٍ مستمرةٍ ووزنٍ منخفضٍ يصل إلى 3650 غراماً فقط.

يعيش الطفل “حسين مقدح” في أسوأ الظروف التي تمر على غوطة دمشق الشرقية، فالألم لم يفارقه أبداً والبكاء ملازمه، وأمه تعجز عن فعل أي شيء سوى احتضانه.

لم تقف آلام “حسين” وعائلته عند مرضه ونزوحهم القسري من مكان لآخر، بل يعانون أيضاً من فقر شديد يلازمهم أينما ذهبوا، فلم تشفع له طفولته البريئة من ظلم الحصار المفروض عليهم، ولا من رعب الطائرات الحربية وأصوات القصف المخيفة، ونقص الأدوية وافتقار الغوطة للأدوات اللازمة لعلاجه بشكل سليم أولى العوامل التي تؤدي إلى تدهور حالته الصحية.

الطبيب المشرف على حالات نقص التغذية “يحيى أبو يحيى”، قال: “نحن نتبع الوسائل العلمية لتشخيص تلك الحالات، وهناك زيادة كبيرة بأعداد الأطفال المشابهة لحالة حسين، والتي تحمل سوء تغذية بكافة درجاتها”، مشيراً إلى أن “زيادة درجة سوء التغذية أدى إلى وجود أمراض مزمنة كالسل والحصبة وغيرها”.

وأضاف “أبو يحيى” لـ (كلنا شركاء): “بعد تشخيص الحالات نفتقر لوجود المواد الغذائية اللازمة لعلاج هذه الحالات، وخصوصاً زبدة الفول السوداني التي يتم من خلالها علاج الحالات الشديدة والوقاية من ازديادها، وأيضاً الزنك والحديد والمواد الهامة للطفل”.

وأكد أن أكثر من 10 حالات وفاة في الستة أشهر الماضية بسبب سوء التغذية، كان آخرها وفاة الطفل “خالد الزين” (6 سنوات) وزنه 6.5 كيلوغرام، بسب سوء التغذية الحاد، وعدم قدرة عائلته عن متابعته بشكل جيد في المستشفيات.

وبشكل عام وصلت نسبة سوء التغذية عند أطفال الغوطة إلى 25 في المئة، أي ما يقارب 1806 أطفال لديهم سوء تغذية من أصل 9072 طفلاً من عموم أطفال الغوطة، والذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى خمس سنوات.

وأما الأطفال الذين أعمارهم دون الـ 6 أشهر، وصلت نسبة المصابين بسوء التغذية إلى أكثر من 27 في المئة، ونسب التقييم تمت وفقاً للحالات الشديدة جداً وذلك لقلة المواد اللازمة وصعوبة متابعة جميع الأطفال.

ومن الملاحظ أن أعداداً كبيرةً من الأمهات حملت سوء تغذية بمختلف درجاته أيضاً، وذلك يعود لوضع التغذية السيء ووضع الحرب الحالي والحصار المفروض، فالحصار ونقص الدواء والغذاء لم يشفع لصغر سن الطفل “حسين” وباقي الأطفال، ولا حتى للأم المرضعة التي تحمل على عاتقها هم المنزل والأطفال وربما مساعدة الأب في عمله.