الجوع يدفع طفلاً في غوطة دمشق إلى شنق نفسه

وليد الأشقر: كلنا شركاء

في حادثةٍ اضطربت لها القلوب في غوطة دمشق الشرقية المحاصرة، أقدم طفلٌ من أبناء حي جوبر الدمشقي على الانتحار بشنق نفسه في منزل ذويه النازحين إلى المنطقة.

وفي تفاصيل الحادثة، قال مراسل “كلنا شركاء” في الغوطة الشرقية إنّ المنطقة شهدت حادثة كانت الاولى من نوعها فقد قام طفل لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره بعد الجوع والفقر الذي لاقاه وقلة المواد وغلاء سعرها بشنق نفسه بحبل محاولاً التخلص من آلام الجوع ممنياً نفسه أن يجد أفضل من ذلك بعد موته.

وقال مراسلنا “عمران أبو سلوم” إن الطفل أقدم على فعلته بعد عودته إلى منزله قادماً من فرنٍ مجاور، حيث رفض البائع في الفرن إعطاءه ربطة خبز بما يملك من المال، فلم يكن يحمل سوى 700 ليرة، وربطة الخبز يبلغ سعرها الآن 850 ليرة.

بعد عودة الفتى إلى بيته وجده ذووه معلقاً بحبلٍ شنق نفسه به، وقد لفظ أنفاسه. وبثّ ناشطون صوراً للطفل بعد وفاته، وتبدو آثار الحبل الذي استخدمه واضحةً على رقبته.