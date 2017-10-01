رواية النظام تدينه… كيف وصل (داعش) إلى (القريتين)؟

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام ظهر اليوم السبت سيطرتها على مدينة القريتين في ريف حمص، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”، فيما بقي مصير عناصر “داعش” الذين كانوا محاصرين في المدينة مجهولاً.

وقالت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) إنّ قوات النظام بالتعاون مع “القوات الحليفة” أعادت “الأمن والاستقرار إلى مدينة القريتين (…) بعد القضاء على مجموعات إرهابيي داعش التي تسللت الى المدينة.”

وادعت الوكالة أن التنظيم الذي سيطر على المدينة أواخر الشهر الماضي (أيلول/سبتمبر) استعان بإحداثيات “بالغة الدقة” حصل عليها من خلال عمليات الاستطلاع الجوي للتحالف الدولي، مشيرةً أن عدد الذين تسللوا إلى المدينة من عناصر التنظيم وصل إلى 300 ليرة.

لكن الرواية التي تداولها موالو النظام إبان سيطرة تنظيم “داعش” على المدينة قبل نحو شهر تفيد بأن خلايا نائمة تحركت من داخل المدينة وهاجمت مواقع للنظام داخلها لينضم إليها شبانٌ من أبناء المدينة كانوا ضاقوا ذرعاً بتجاوزات شبيحة النظام.

وتبعد مدينة القريتين أكثر من 200 كيلو مترٍ عن أقرب نقطة يسيطر عليها تنظيم “داعش”، ما يشير إلى وجود احتمالين لا ثالث لهما، الأول هو رواية موالي النظام لما حدث يوم 27 أيلول عن تحرك بضعة عشراتٍ من داخل المدينة، والثاني هو قدوم 300 عنصرٍ من خارج المدينة عابرين لـ 200 كيلومترٍ من مناطق سيطرة النظام، بحسب الرواية الرسمية، وذلك في طرقٍ صحراويةٍ مكشوفة، وهو أمرٌ لا يمكن أن يتم دون تنسيقٍ كاملٍ مع قوات النظام نفسها.

وفي خبرها عن سيطرة قوات النظام على “القريتين”، قالت سانا إن لديها تقارير ووقائع تؤكد ارتباط تنظيم “داعش” مع “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن، مشيرةً أن وزارة الدفاع الروسية رصدت “وجود آليات أمريكية في مناطق انتشار إرهابيي داعش إضافة إلى قيام طائرات التحالف بإجلاء قياديي التنظيم التكفيري من مناطق عديدة لإنقاذهم من الموت المحتم بعد تقدم الجيش العربي السوري في ريفي دير الزور والرقة”.