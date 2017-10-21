مقتل متهمين بالانتماء لـ (داعش) بريف درعا

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

تواصلت عمليات الاغتيال في المناطق المحررة من محافظة درعا لليوم الثالث على التوالي، ليسجل الايوم السبت عمليتي اغتيال، بعد يوم واحد من اغتيال (مازن الجوفي) القيادي في (جيش الإسلام).

وقال الناشط أحمد الديري لـ (كلنا شركاء) إن مجهولين أطلقوا النار على (أحمد الرمح) أحد قيادي (جبهة ثوار سوريا) وسط بلدة (المزيريب) غرب درعا، مما أدى لمقتله على الفور.

وأَضاف أن الرماح، يعتبر شخصية اشكالية في المناطق المحررة، وبأنه من المطلوبين لمحكمة (دار العدل)، على خلفية اتهامه بالانتماء لتنظيم (داعش) ربيع العام 2016.

في السياق، عثر أهالي مدينة (داعل) غرب درعا على جثة الشاب (نور الحريري) العنصر السابق في حركة (المثنى) المرتبطة بتنظيم (داعش) على طريق إبطع ـ داعل غرب درعا عصر اليوم، وذلك عقب تعرضه لإطلاق نار على الطريق، بحسب الديري.

والشاب نور الحريري، مطلوب لمحكمة (دار العدل) التي داهمت منزله قبل أسابيع ولم تعثر عليه، على خلفية ااتهامه بالارتباط بتنظيم (داعش).