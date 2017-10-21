(تحرير الشام) تعلن مقتل 10 من (داعش) شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت هيئة تحرير الشام اليوم السبت عن مقتل 10 عناصر من تنظيم “داعش” خلال مواجهات بينهما في ريف حماة الشرقي.

وقالت وكالة إباء المقربة من “تحرير الشام” إن مقاتلي الأخيرة هاجموا مواقع للتنظيم في قرية مريجب شرقي حماة وسيطروا عليها بعد طرد مقاتلي داعش منها وقتل 10 منهم.

وكانت الهيئة أعلنت في وقتٍ سابقٍ السيطرة على قرية أبو ميال وتل أبو ميال المجاور بريف حماة الشرقي بعد اشتباكات مع “داعش” هناك.

كما سيطرت “تحرير الشام” مساء الخميس على قرية الشاكوسية الاستراتيجية بعد مقتل 10 عناصر من تنظيم “داعش”.