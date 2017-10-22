من يموت في حلب يدفع الرشاوى ليُدفن في المقابر

سامي الرج: كلنا شركاء

أكدت وسائل إعلامٍ مواليةٍ لنظام بشار الأسد، أمس الجمعة 20 تشرين الأول/أكتوبر، أن ذوي الموتى يُجبرون على دفع الرشاوى إلى موظفي مكتب الدفن في مدينة حلب، مقابل نقل أبنائهم ودفنهم بسرعة.

وقالت مصادر إعلام موالية، إن “عشرات الموتى ينتظرون على الدور في مكتب الدفن بمدينة حلب، نظراً لوجود سيارتين لدفن الموتى فقط”، مؤكدةً أن “موظفي المكتب يقومون بدفن من يدفع لهم المال، وبقاء من لا يدفع في طابور الانتظار لساعات طويلة”.

وفي تفاصيل حادثة أخرى، قالت شبكة موالية: “توفى صديق زوجي بالأمس واتصلوا أهله مع مكتب دفن الموتى التي أتت بعد ساعات، قاموا بتغسيل الميت وتكفينه ثم أنزلوه إلى السيارة، وهنا كانت المفاجأة بعد أن أتى سائق سيارة دفن الموتى، وقال لأهل الميت السيارة لا يوجد فيها بنزين، فذهب أهل الميت وجاؤوا بالبنزين لتمشي السيارة ويذهب الميت إلى قبره بعد أن انتظر قدوم البنزين”.

وأكد بعض الموالين، أن “موظف مكتب الدفن ومع ثلاثة أشخاص يرفضون تغسيل الميت وتكفينه، قبل حصولهم على مبلغ ٤٠٠٠ ليرة سورية، لقاء القيام بعملهم الذي يتقاضون عليه راتباً شهرياً” من حكومة النظام.

وعلّق أحد الموالين على الحادثة بقوله: “كل واحد يخبي بانزيناتو لآخرتو معناها، الله لا يقطعنا، حتى الميت لازم ياكل هم المحروقات”، فيما قال آخر: “يا جماعة الي بدو يكتب وصيتو يحط معاها كم ليتر بنزين هيك المفروض”.

وأضاف “يونس الجابر”: “القبور التي يُدفن فيها مخالفة لجميع الأعراف والشرائع السماوية، وهي عبارة عن عمارة ثلاث أدوار من البلوك فوق الأرض ويوجد فتحات بين البلوك، ولا يتم وضع التراب فوقها إلا بعد عدة أيام، الأمر الذي يتسبب بخروج الروائح من القبور”، مؤكداً أن “الدفن الشرعي يجب أن يكون تحت الأرض بعمق لا يقل عن متر ونصف”، كما أشار إلى أن “الأوقاف وبلدية حلب لم يستجيبوا لجميع الشكاوى التي قُدمت لهم بهذا الخصوص، ولا نعلم إلى متى الاستخفاف بالإنسان حياً وميتاً”.

ولا يضم مكتب الدفن في مدينة حلب، سوى ثلاث سيارات، اثنتان منها من طراز فوكس من موديل سنة 1950 وبحالة مزرية، بينما السيارة الثالثة عاطلة عن العمل منذ بداية العام الجاري.