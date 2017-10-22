اعتقال (محمد صالح) العضو السابق في حزب العمل الشيوعي

غيث علي: كلنا شركاء

اعتقل الأمن السياسي في مدينة حمص، يوم الأربعاء الماضي 18 تشرين الأول/أكتوبر، “محمد صالح” العضو السابق في حزب العمل الشيوعي، للمرة الرابعة.

وأفاد بيان لـ “التحالف المدني السوري” (تماس) بأن حاجزاً تابعاً للأمن السياسي في حمص اعتقل الأربعاء الماضي “محمد صالح” المعروف بـ (أبي علي)، وتم تحويله بعد ذلك إلى الأمن العسكري.

وأشار البيان إلى أن “صالح” له تاريخ عريق مع الاعتقال، حيث تم اعتقاله في تشرين الثاني ٢٠١٥ لمدة سنة وأربعة أشهر، كما اعتُقل لفترة وجيزة في الشهر العاشر من عام ٢٠١١، وقضى من قبل ١٢ سنة كسجين سياسي على خلفية انتمائه إلى “حزب العمل الشيوعي”.

ونوّه البيان إلى أن “صالح” عُرف بـ “نشاطه السلمي وعمله في بناء السلم الأهلي ووقوفه ضد الاستبداد بكل تجلياته، وكان دائم المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، واليوم نطالب بالإفراج عنه وعن جميع معتقلي الرأي”.

وأكد “التحالف المدني السوري” في ختام بيانه أن “النضال السلمي لقوى المجتمع المدني لن يتراجع وسيعبر بالبلاد الى مساحات الحرية حيث لا اعتقال تعسفي ولا تغييب قسري ولا زوار ليل بعدها”.