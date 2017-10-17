دخول تركيا وفتح (باب الهوى) في عيون أهالي إدلب

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

يجد السّوريّون أنفسهم بعد سنواتٍ من ثورتهم أمام واقعٍ جديد، عقب دخول القوات التركيّة إلى محافظة إدلب شمال سوريا، منذ منتصف الشهر الحالي تشرين الأول/أكتوبر، فقد كان لدخولها أثارٌ كبيرةٌ على حياة السّوريين هناك.

وانتشرت القوّات التركيّة في شمال البلاد، في مناطق مطلّة على ريفي حلب الغربي والشّمالي، ومطلة على منطقة عفرين الواقعة تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي، كما تنوي الانتشار في عمق محافظة إدلب، ولديها نيّة في التّمركز في مطار أبو الظهور العسكري ومطار تفتناز.

وقد انخفض عدد الغارات الجويّة وتوقّف قصف قوات النظام على تلك المناطق، بينما استمرّت الغارات الجوية الروسية، وغارات طيران النظام على مناطق في عمق محافظة إدلب وفي ريفها الجنوبي، فسقط جراء ذلك ضحايا مدنيون.

أوساط عسكرية في صفوف الثوّار تتخوّف من دخول القوّات التركيّة إلى مناطق الشّمال السّوري، وترى في ذلك تطويقاً للثوار وتقييداً لهم، وبعض الفصائل الكبرى منقسمة على نفسها، بينما ترى فصائل أخرى ذلك ضرورة.

“علاء الموسى” مدني يعيش في ريف إدلب الجنوبي، وفي حديثه عن دخول الأتراك قال: “دخول الأتراك أمر سلبي وإيجابي في نفس الوقت، وسلبياته أكثر من إيجابياته، فمن سلبياته وقف عمل الثّوار بشكل كامل، وتجريدهم من سلاحهم الثقيل، وعودة الثّورة إلى العام /2012/ عندما كان السّلاح الفردي المتواضع سلاح الثّوار الرئيسي فقط”.

وأضاف “الموسى” في حديث لـ (كلنا شركاء): “قبل دخول القوات التركيّة ارتفعت أسعار معظم المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية ومواد البناء بشكل كبير جداً، بعد إغلاق معبر باب الهوى طريق إدلب الوحيد إلى العالم، كما تم منع دخول المواد الصناعية، وتحوّل الطريق إلى منطقة عفرين التي تقع تحت سيطرة الوحدات الكرية، ويتم دفع رسوم كبيرة على هذه المواد”.

وأشار “الموسى” إلى أنه “مع فتح معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا قبل أيّام، انخفضت أسعار معظم هذه المواد بنسبة الثلث، ودخلت معظم المواد التموينية ومواد البناء وبعض المواد الصناعية، وانتعشت الحياة الاقتصادية في إدلب بعد أن شهدت فترة جمود، وتحرّكت عجلة الاقتصاد بعد أشهر من الوقوف والركود”.

بدوره قال “مصطفى صبيح”، وهو تاجر ولديه محل بيع أدوات كهربائية وإكسسوارات في ريف إدلب، لـ (كلنا شركاء)، إنه “بعد دخول الأتراك إلى سوريا تم فتح معبر باب الهوى والذي كان المنفذ الوحيد لمحافظة إدلب باتجاه العالم، ومنه دخلت مواد كثيرة يحتاجها الشعب، وبهذا انخفضت الأسعار بشكل كبير”.

وأما بالنسبة للمدنيين في محافظة إدلب، فالقسم الأكبر منهم رحّب بدخول القوات التركيّة، واعتبروا ذلك سبباً في خفض التّصعيد في إدلب، وعودة الهدوء نسبياً إلى مناطق الشمال السوري.

ومن جانبه، تحدث “أحمد الحاج عبدو” الذي يعمل في تجارة المواد الغذائية والمنظفات في ريف إدلب، عن فوائد فتح معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وقال لـ (كلنا شركاء): “يُعتبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شريان الحياة لإدلب ومنه تعبر معظم المواد الأساسية والتموينية، وقد لاحظنا انخفاضاً كبيراً في أسعار المواد الأساسية والتموينية والمنظفات، وكذلك هناك انخفاض في أسعار الإسمنت ومواد البناء بنسبة كبيرة جداً”.

بين مرحّب لدخول الأتراك وبين مشكّك، يقف أغلب السوريون، فمنهم من اعتبرها حليفاً استراتيجياً، ومنهم من ذهب إلى عكس ذلك، واعتبرها محتلاً مثلها مثل باقي الدول التي دخلت سوريا، وبحسب منظوره وعلى المدى البعيد، والكثير منهم من ينتظر قادم الأيام علّها تكشف كلّ شيء.