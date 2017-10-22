ترامب يتحدث عن (مرحلة جديدة) في سوريا

وأكد الرئيس الأميركي في بيان أن “نهاية تنظيم داعش باتت وشيكة”، بعد السيطرة على مدينة الرقة التي كانت تعد معقلا للتنظيم المتشدد منذ أكثر من 3 سنوات.

وأضاف ترامب أن هذا الانتصار، الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف الفصائل الكردية والعربية الذي تدعمه واشنطن، ينبئ بالانتقال قريبا إلى “مرحلة جديدة” في سوريا.

حسم معركة الرقة

وانتهت معركة السيطرة على مدينة الرقة التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم المتشدد في سوريا، الثلاثاء الماضي، في خطوة شكلت هزيمة حاسمة لداعش.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، التي يهيمن عليها الأكراد، في بيان الجمعة، “نؤكد بأن مستقبل محافظة الرقة سيحدده أهلها ضمن إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية اتحادية يقوم فيها أهالي المحافظة بإدارة شؤونهم بأنفسهم”.