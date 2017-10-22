غوغل تعرض مكافآت مالية لمهمة (أمنية)

وأورد موقع “مشابل” التقني، السبت، أن المكافأة جاءت نتيجة تعاون غوغل مع منصة hackerone، التي تساعد الشركات على إيجاد حلول أمنية لحماية بيانات المستخدمين.

ولغاية هذا الغرض، أطلق الطرفان منصة تحمل اسم Google Play Security Reward Program، وتعنى بمحاولة العثور على الثغرات الموجودة في التطبيقات التي يحتويها المتجر.

وستدفع المكافأة لكل من يجد ثغرات أمنية في 30 تطبيقا على متجر غوغل بلاي منها: دروب بوكس، وسناب شات، وتيندر، ودولينغو.

وعلى الراغبين في المكافأة إبلاغ المطورين بالثغرة الأمنية ثم العمل معهم لإصلاحها.

وبعد سد الثغرة سيدفع فريق “أندوريد الأمني” المكافأة بقيمة 1000 دولار، فضلا عن مكافأة قد يحصل عليها الهاكر من مطوري التطبيقات.

وهذه أول مرة يعلن فيها عملاق محركات البحث عن مكافأة مالية نيابة عن المطورين في شأن الثغرات الأمنية.