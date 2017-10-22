رغم وعود النظام… صفيحة زيت الزيتون بـ 35000 ليرة

معاوية مراد: كلنا شركاء

يبدو أن وزير تموين النظام أصبح مغرماً بتصريحات خفض أسعار المواد الغذائية، ومن ثم التراجع عنها، وهذا ما حصل بالطحينة والحلاوة التي نفت الوزارة خفضها، لعدم التزام التجار بالأسعار المفروضة كونها لا تتناسب مع أسعار المواد الخام التي يشترونها بالعملة الصعبة.

آخر تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عبد الله الغربي، كانت بوعده للسوريين بأن يصبح سعر صفيحة الزيت 16 كغ بـ 18000 ليرة سورية، لكن الأسعار التي نشرتها جمعية حماية المستهلك بدمشق أمس كانت صادمة، حيث تم تسعير الصفيحة بـ 35000 ليرة سورية، مع تهكم المعلقين على أن السعر الحقيقي أكثر من ذلك، وأن السوريين باتوا يترون بنصف الكيلو.

وحسب الجمعية فقد بلغ سعر كيلو زيت الزيتون البلدي 2100 ليرة سورية، وسعر عبوة 5 كغ وصل إلى 10300 ليرة.