النظام على مشارفه… (قسد) تعلن سيطرتها على أكبر حقول النفط السورية

رزان العمر: كلنا شركاء

في تطور مفاجئ لسير المعارك في دير الزور، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الأحد، سيطرتها على أكبر حقول النفط السورية (حقل العمر) الواقع شمال شرق مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي.

وجاء الإعلان عن سيطرة (قسد) على الحقل النفطي تزامناً مع وصول قوات النظام إلى مشارفه وسيطرتها قبل يومين على قرية ذيبان الواقعة على الضفة الشمالية الشرقية من نهر الفرات (الجزيرة) بعد عبورها النهر انطلاقاً من مدينة الميادين الواقعة أسفل النهر (جهة الشامية).

وذكر الموقع الرسمي لـ (قسد) أن قواتهم “حررت حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، من مرتزقة داعش”

وحقل العمر النفطي أكبر حقول النفط في سوريا ينتج قرابة الثلاثين ألف برميل بشكل يومي ويضم معملا للغاز ومحطة لتوليد الكهرباء، سيطرت عليه كتائب الثوار وجبهة النصرة عام 2013 قبل أن تنسحب منه صيف 2014 ويسيطر عليه تنظيم “داعش”.

وكان مسؤول مكتب الإعلام في “مجلس دير الزور العسكري” التابع لـ “قسد” باسم عزيز، صرح قبل يومين لوكالة “سمارت”، أن قوات النظام نفذت عملية إنزال جوي على حقل العمر التابع لمدينة الميادين لتندلع اشتباكات بينها وبين تنظيم “الدولة” انتهت بسيطرة النظام على الحقل.

بدروها قالت قناة “روسيا اليوم” وصفحات موالية للنظام، إن قوات النظام سيطرت على حقل العمر النفطي ناريا، دون أن تشير لأي عملية إنزال جوي.