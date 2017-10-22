العثور على عشرات الجثث في القريتين بعد انسحاب (داعش)

رشا دالاتي: كلنا شركاء

عثر أهالي مدينة “القريتين” مساء أمس السبت، على عشرات الجثث لأشخاص أعدمهم “داعش” قبل انسحابه من المدينة.

وقال مركز المدينة الإعلامي إن التنظيم قام بتصفية العشرات من الأشخاص وآخرون قتلوا، ثمّ انسحب التنظيم دون إبداء أي مقاومة تذكر.

ونقلت مراسلة “كلنا شركاء” في حمص أن عدد القتلى الذين اكتشفوا في المدينة بلغ نحو 25 قتيلاً، بعضهم كانوا متطوعين في ميليشيات النظام وآخرون مدنيين.

وقالت مراسلتنا إن البعض قتلوا قبل أيام وآخرون قبل أسابيع، إلا أن الاتصالات كانت مقطوعةً بشكلٍ كاملٍ عن المدينة.

وكانت قوات النظام أعلنت ظهر أمس السبت سيطرتها على مدينة القريتين في ريف حمص، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش” الذي انسحب من المدينة.

وقالت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) إنّ قوات النظام بالتعاون مع “القوات الحليفة” أعادت “الأمن والاستقرار إلى مدينة القريتين (…) بعد القضاء على مجموعات إرهابيي داعش التي تسللت الى المدينة.”

وادعت الوكالة أن التنظيم الذي سيطر على المدينة أواخر الشهر الماضي (أيلول/سبتمبر) استعان بإحداثيات “بالغة الدقة” حصل عليها من خلال عمليات الاستطلاع الجوي للتحالف الدولي، مشيرةً أن عدد الذين تسللوا إلى المدينة من عناصر التنظيم وصل إلى 300 عنصراً.