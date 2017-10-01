مصادر: العميد غسان إسكندر خلفاً لـ (زهر الدين) في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

قالت مصادر متقاطعة إن الحرس الجمهوري في قوات النظام كلف العميد الركن غسان اسكندر طراف بقيادة قواته في دير الزور خلفاً للعميد المقتول عصام زهر الدين.

وذكرت مصادر موالية أن العميد وائل زيزفون الذي اختير فور مقتل زهر الدين لقيادة قوات النظام لقي مصرعه هو الآخر في منطقة حويجة، ليصدر بالأمس قرارٌ بتعيين طراف قائداً للحرس الجمهوري في دير الزور.

وأكدت شبكة ديري نيوز التي يديرها ناشطون ثوريون أن العميد طراف تسلم مهامه في قيادة الحرس الجمهوري بدير الزور.

وحول تاريخ القيادي الجديد، قالت شبكة شام الإخبارية إن للطراف تاريخ حافل بالإجرام كسابقه “عصام زهر الدين” شارك في العديد من العمليات العسكرية وقادها ضد المدنيين في مناطق عدة، وارتكب العديد من المجازر بحق المدنيين العزل لاسيما في مدينة الشيخ مسكين بدرعا.

وكان “غسان طراف” أصيب إثر انفجار لغم أرضي تحت سيارته في أطراف مدينة دير الزور في شهر أيلول الماضي كان برفة العميد إبراهيم زكي الحاج، وكانت جروحهما بسيطة.

العميد طراف هو المجرم الثالث الذي يعينه نظام الأسد لقيادة العمليات العسكرية في محافظة دير الزور، سبقه العميد المجرم ” عصام زهر الدين”، ومن قبله اللواء “جامع جامع” اللذين قتلا في ظروف غامضة بعد الانتهاء من مهامهما وإمعانهما في ارتكاب المجازر وقتل المدنيين العزل، فهل يكون مصير العميد طراف بأحسن حال من سابقيه بعد انهاء مهامه.