(الروسي) يغير على مواقع لـ(تحرير الشام) شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

استهدف الطيران الروسي مساء أمس السبت بغارات جوية مقراً لهيئة تحرير الشام في محيط بلدة الرهجان التي استعادتها مؤخراً من تنظيم “داعش”، موقعا قتلى في صفوفها.

وقالت وكالة “إباء” المقربة من الهيئة إن “طيران الاحتلال الروسي استهدف بغارات مكثفة نقاط انطلاق المجاهدين لقتال جماعة الدولة في قرى ثروث وأم ميال وسرحا شرق حماة”، فيما لم تتحدث الوكالة عن خسائر الهيئة.

ونقل مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة عن مصادر مقربة من الهيئة أن الغارات تسببت بمقتل تسعة عناصر من الهيئة وإصابة آخرين، وأشار مراسلنا إلى تكتم “تحرير الشام” عن خسائرها شرق حماة سواءً في القتال ضدّ “داعش” أو بالغارات الروسية الأخيرة.

وكان أبو محمد الجولاني زعيم “تحرير الشام” ظهر في المنطقة قبل أيام خلال شريطٍ مصور بثه إعلام الهيئة أثناء تغطيته معارك بلدة “أبو دالي” ضد ميليشيات النظام.

وبدا الجولاني في الشريط المصور بصحة جسدية جيدة، نافياً المزاعم الروسية بتعرضه لإصابات خطرة جراء غارة روسية.