ترامب: هزيمة داعش في الرقة تمثل تقدماً حاسماً

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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهزيمة مقاتلي تنظيم داعش في مدينة الرقة معقلهم الرئيس في سوريا بوصفه “تقدما حاسما” في حملة عالمية ضد من أسماهم “المتشددين”.

وقال ترامب في بيان نقلته وكالة رويترز “معا قواتنا حررت المدينة بأكملها من سيطرة التنظيم” مضيفاً “هزيمة تنظيم داعش في الرقة تمثل تقدما حاسما في حملتنا العالمية لهزيمة التنظيم وفكره الشرير. بتحرير عاصمة التنظيم والغالبية العظمى من أراضيه أصبحت نهاية خلافته قريبة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الحملة الأمريكية على التنظيم والتي بدأها سلفه باراك أوباما ستدخل قريبا مرحلة جديدة ستقوم فيها الولايات المتحدة “بدعم قوات الأمن المحلية وتنهي تصعيد العنف عبر سوريا وتعزز الظروف الملائمة لإحلال سلام دائم ومن ثم لا يمكن للإرهابيين العودة لتهديد أمننا المشترك مرة أخرى”.

وقال في السياق “معا أي مع حلفائنا وشركائنا سندعم المفاوضات الدبلوماسية التي تنهي العنف وتسمح للاجئين بالعودة بسلام إلى ديارهم وتؤدي لتحول سياسي يحترم إرادة الشعب السوري”.

ولم يشر بيان ترامب إلى مستقبل بشار الأسد. ولم يوضح أيضا كيف ستدعم الولايات المتحدة قوات الأمن المحلية، بحسب “رويترز”.