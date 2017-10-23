مدنيو حوض اليرموك يدفعون ثمن معارك الثوار و(جيش خالد)

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

يعاني الآلاف من سكان منطقة (حوض اليرموك) غرب درعا من حصار خانق ومتواصل منذ أشهر، فجيش (خالد بن الوليد) المر تبط بتنظيم (داعش) يستمر للشهر التاسع على التوالي بحصار بلدة (حيط) غرب درعا، بينما تغلق كتائب الثوار الحواجز الرابطة بين المناطق المحررة غرب درعا ومناطق سيطرة جيش خالد.

مصير مجهول ينتظر 5 آلاف شخص

الناشط أحمد الاقرع قال لـ (كلنا شركاء) إن جيش خالد للشهر التاسع على التوالي يواصل حصار بلدة (حيط) في ريف درعا الغربي، وذلك ضمن محولاته المستمرة للسيطرة على البلدة ذات الأهمية الاستراتيجية. في حين يعتمد الأهالي على طريق (الوادي) الوعر في نقل بعض الاحتياجات والمتطلبات اليومية، بالإضافة لنقل مياه الشرب، ولكن الكارثة تكمن بأن هذا الطريق يغلق بشكل نهائي مع حلول فصل الشتاء، مما يعني أن البلدة ستصبح محاصرة بشكل كامل.

وأشار الأقرع أن عدد سكان البلدة يتجاوز خمسة آلاف نسمة، وفي حال فشل كتائب الثوار بفك حصار البلدة، سيكون الأهالي بين مطرقة جيش خالد وعمليات الاعدام الجماعي كما حصل في بلدات (تسيل وعدوان وسحم) خلال شهر شباط/فبراير الماضي، وسندان الجوع والحصار.

وحاول جيش خالد خلال فترة الحصار المستمرة منذ تسعة أشهر، اقتحام البلدة خمس مرات فشل بجميعها، كما أن أكثر من 40 عنصراً من مقاتليه قتلوا على مشارف البلدة، وهذا ما زاد من حجم غضب الجيش على أهالي البلدة، التي تتعرض بشكل يومي للقصف من مواقع جيش خالد ببلدة (سحم).

إغلاق مناطق سيطرة جيش خالد

القيادي في كتائب الثوار أحمد الزعبي قال لـ (كلنا شركاء) إن كتائب الثوار تغلق الحواجز الرابطة بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة جيش خالد غرب درعا، وذلك خوفا من استغلال جيش خالد لهذه الحواجز لإدخال وإخراج عناصره، بالإضافة للخوف من تمكن جيش خالد من نقل المتفجرات إلى المناطق المحررة.

وأضاف أن كتائب الثوار حاولت أكثر من مرة فتح هذه الحواجز وفق مجموعة من الضوابط إلى أن جيش خالد كان دائما يحاول الاستفادة من فتح هذه الحواجز، ففي شهر شباط/فبراير الماضي، استغل قرار كتائب الثوار فتح الحواجز بتاريخ 16 شباط/فبراير، ليشن هجوما واسعا على المنطقة بتاريخ 18 شباط/فبراير، ويتمكن من السيطرة على بلدات (سحم ـ تسيل ـ عدوان ـ جلين) وتلول (عشترا ـ الجموع) وليقتل أكثر من 140 مدنياً وثائراً خلال 12 ساعة من أبناء المنطقة.

وذهب الزعبي إلى أن كتائب عملت على فتح هذه الحواجز من جديد بشهر تموز/يوليو الماضي، ولكن جيش خالد استغل هذا القرار وقام بإخراج كل من (أحمد البريدي) نجل (أبو علي البريدي/الخال) مؤسس الجيش في درعا و (نبال البريدي) القيادي في جيش خالد لتلقي العلاج في المناطق المحررة من درعا، وقد تمكنت كتائب الثوار من القاء القبض عليهم داخل إحدى النقاط الطبية بمدينة (جاسم) شمال درعا.

تصرفات “جيش خالد” هي من تفرض على كتائب الثوار استمرار إغلاق الحواجز في ريف درعا الغربي، وهذا ما يزيد من مصاعب الحياة اليومية لأهالي المنطقة، على حدّ قول الزعبي.

الناشط خالد المقدم قال بدوره لـ (كلنا شركاء) إن أهالي المناطق المسيطر عليها من قبل جيش خالد هم فقط من يدفعون ثمن إغلاق هذه الحواجز، ومنع السلع والبضائع من الدخول والخروج منها، كون جيش خالد وعن طريق الكتائب العاملة في المنطقة يدخل شحنات من الاسلحة ويقوم بإدخال وإخراج عناصره، وهذا ما تم الكشف عنه من خلال قضية القيادي في الفرقة 46 مشاة الملازم (محمود الحلاق) الذي توجه لمناطق سيطرة جيش خالد الشهر المنصرم عقب فضح أمره، وثبوت تورطه بإدخال شحنات اسلحة لجيش خالد.

وأَضاف أن أكثر من 40 ألف نسمة من أهالي (حوض اليرموك) غرب درعا، يدفعون ثمن ممارسات جيش خالد والتضييق اليومي عليهم داخل بلداتهم، ولاسيما أن جيش خالد أقدم على اغلاق المدارس ومنع شبكات الانترنت عن الأهالي، ومصادرة أجهزة الاستقبال الفضائي، وبالمقابل فإن كتائب الثوار تغلق الحواجز الرابطة بين هذه المناطق وباقي المناطق المحررة في درعا.