مضر الزعبي: عندما نشتري الوهم

مضر الزعبي: كلنا شركاء

منذ عام أو أكثر قررت أن اشتري الوهم لكي أتجاوز الواقع، ولأتمكن من الاستمرار بالحياة، اشتريت الوهم في ساعة الأخيرة لي بسوريا، وهم الخروج المؤقت، فلم أرتب سريري، ولم أغلق باب الخزانة بعد أن جمعت ثيابا تكفي لأسبوع، تركت أوراقي مبعثرة، وفي (ملحق) البيت مكان عملي لم اغلق الباب وتركت النافذة مفتوحة على أمل تغير هواء المكان ريثما أعود.

وحتى علب السجائر الفارغة تركتها في مكانها، وتركت واحدة لم تنتهي بعد لأنني سأحتاج لها عندما أعود قريبا، وعندما نظرت للطريق الذي كنت أمشي عليه وحيدا، فكرت فقط بشيء واحد فقط هو أنني سأمشي أكثر عندما أعود قريبا، لم أفكر بوداع أحد لأنني سأعود قريبا.

حملت في حقيبتي الكثير من الوهم والقليل من الثياب، فالوهم هو زوادتنا في الحياة، ولم تكن تجارة الوهم حكرا لي، فكل السوريين باتوا يتاجرون بالوهم على خطى الفلسطينيين، فالتغريبة لم تعد حكرا عليهم.

ولكن بلغة الحساب فإن شراء الوهم يكلف أكثر من مواجهة الحقيقة، فالوهم أشبه بشراء التقسيط، وفاتورة التقسيط دائما تكون أكبر من فاتورة (الكاش)، ومع ذلك نختار الوهم لأن الحياة ليست عملية حسابية ولأنها ترفض المنطق، نختار الوهم لنتعلم صناعة الأمل.

الوهم هو مرض من نوع مختلف يصعب علاجه، فهذا المرض هو علاج جراحنا وغربتنا، وهو بصيص الأمل الذي نتمسك به لكي نستمر بالتفكير للغد، وعندما ينتشر وباء الوهم بين جميع أفراد الشعب فعلم أنه لم يعد قادر على تحمل مأساته.

ومع ذلك أجد نفسي مجبورا على شراء الوهم من جديد، وبأنني سأعود قريبا لأرتب سريري، واغلق باب الخزانة، ولأجد هواء المكان قد تغير، وسأمشي مجددا على طريق.