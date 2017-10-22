بيان اتحاد الديمقراطيين السوريين: تضامنا مع الغوطة

تضامنا مع الغوطة

بعد اتفاقية خفض التوتر في الغوطة الشرقية ، لم يترك النظام الاسدي يوما يمر دون ان يخالف بنودها باشد الطرف فظاظة وعدوانة واستهتارا حتى بالطرف الروس الذي عقدها وقدم نفسه كضامن دولي لها . وتنقل الانباء يوميا اخبار الغارات التي يشنها بالطيران والاعتداءات التي يقوم بها بواسطة قذائف المدفعية والدبابات ، والمحاولات التي يسميت شبيحته ومرتزقة ايران كي يخترق من خلال مختلف المناطق المحيطة بالغوطة ، ويسقط فيها يوميا عدد كبير من المدنيين كبارا وصغارا ، وتمر بيوتهم على رؤوس ساكنيها ، بينما يتجاهل الضامن الروسي ما يجري وكأنه لا يعنيه آو يقع تحت انظاره ، رغم التزامه الذي قطعه على نفسه بعدم السماح لاي طرف بخرق اتفاقية تخفيض التصعيد .

يناشد “اتحاد الديمقراطيين السوريين” كل معني بمصير وامن وحقوق السوريات والسوريين التضامن مع سكان الغوطة ، وممارسة اقصي قدر من الضغط على القتلة الاسديين ومرتزقتهم ، لوقف عمليات العدوان المستمرة منذ ستة اعوام ضد المدنيين والعزل منهم، ورفع الحصار عنهم وفتح المعابر والطرق الضرورية لامدادهم بما يحتاجون إليه من غذاء ودواء ، حسب ما نصت عليه اتفاقية التهدئة .

ويعلن “اتحاد الديمقراطيين السوريين” وقوفه إلى جانب اهالي الغوطة ، وثقته بان لديهم من القدرة علي الصمود والمقاومة ما سيتكفل باحباط عدوان الاسدية عليهم،واستهانتها بما وافقت عليه من اتفاقيات تحت ضغط الروس ، وبسبب عجزها عن لي ذراع شعبنا واعادته إلى بيت طاعتها .

التضامن كل التضامن مع الصامدين من شعبنا في الغوطة ، والرحمة لشهداء الحرية من شعبنا في كل مكان .

غازي عينتاب في ٢١/١٠/٢٠١٧ اتحاد الديمقراطيين السوريين