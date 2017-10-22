مصرع 7 من ضباط وعناصر القوات الخاصة في اللاذقية

غيث علي: كلنا شركاء

نعى موالون للنظام مساء اليوم الاثنين سبعةً من ضباط وعناصر النظام، قالوا إنهم لقوا حتفهم في ريف اللاذقية.

وأكدت شبكة “دمشق الآن” الموالية للنظام مقتل الملازم اول عمار حسن و الملازمين محمد صالح وسامر حيدر من مرتبات القوات الخاصة بالإضافة لعدد من الجرحى.

وأوضحت الشبكة أن القتلى سقطوا نتيجة اشتباكات دارت صباح اليوم مع كتائب الثوار التي حاولت التقدم نحو مواقع النظام في محيط بلدة ربيعة بريف اللاذقية الشمالي.

في المقابل، لم تعلن كتائب الثوار في المنطقة عن أي تحرك عسكري على عكس ما ورد في إعلام النظام.

وعلاوة على من ذكرتهم “دمشق” من الضباط القتلى، أوردت صفحة “الجندي السوري” الموالية للنظام أيضاً أسماء أربعة عناصر لقوا مصرعهم في اللاذقية أيضاً وهم “علي سلامة، وعصام محمد، ورامي أحمد، وعمر عموري”.