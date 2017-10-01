(تحرير الشام) تطرد (داعش) من 4 قرى شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت هيئة تحرير الشام اليوم الأحد (22 تشرين الأول/أكتوبر)، استعادتها السيطرة على أربع قرى في ريف حماة الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

ونقلت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام عن مصدر عسكري في الهيئة قوله إن عناصر الهيئة استعادوا السيطرة على قرى (الشحاطية، وجب أبيض، والطرفاي، والخفية) في ريف حماة الشرقي، بعد طرد تنظيم “داعش” منها.

واستهدف الطيران الروسي مساء أمس السبت بغارات جوية مقراً لهيئة تحرير الشام في محيط بلدة الرهجان التي استعادتها مؤخراً من تنظيم “داعش”، موقعاً قتلى في صفوفها.

وقالت وكالة “إباء” إن “طيران الاحتلال الروسي استهدف بغارات مكثفة نقاط انطلاق المجاهدين لقتال جماعة الدولة في قرى ثروث وأم ميال وسرحا شرق حماة”، فيما لم تتحدث الوكالة عن خسائر الهيئة.

ونقل مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة عن مصادر مقربة من الهيئة أن الغارات تسببت بمقتل تسعة عناصر من الهيئة وإصابة آخرين، وأشار مراسلنا إلى تكتم “تحرير الشام” عن خسائرها شرق حماة سواءً في القتال ضدّ “داعش” أو بالغارات الروسية الأخيرة.

كما استهدف الطيران الروسي بلدة التمانعة جنوب إدلب بالصواريخ الفراغية، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.