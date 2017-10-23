سوريات وتركيات يعملن بتصنيع الملابس المجانية في (أقجة قلعة)

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افتُتِحت ورشة لتصنيع الملابس الجاهزة مؤخراً، بمدينة “أقجة قلعة” بولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، تعمل فيها نحو 400 امرأة تركية وسورية بتصنيع وتوفير الملابس المجانية لمئات المحتاجين في سوريا وتركيا والعديد من البلدان.

وقد ساهمت جمعية “حلف الفضول”، وهي جمعية أهلية تركية، مع جمعية “السلامة الكويتية”، في إنشاء الورشة التي تعمل بها 396 امرأة من تركيا وسوريا والعراق.

وتوفر الورشة فرص عمل للنسوة اللاتي أتممن دورات تدريبية في مهنتي الخياطة، وتصميم الملابس الجاهزة، إضافة إلى فرصة المساهمة في رفع دخل الأسرة وإنتاج ملابس جاهزة للمحتاجين.

يشار إلى أن جمعية السلامة الكويتية، قدمت لجمعية “حلف الفضول”، في أقجة قلعة، مشروع إنشاء ورشة لإنتاج الألبسة الجاهزة وتوزيعها على المحتاجين، خاصة في سوريا وتركيا، حيث وافقت الأخيرة على التعاون مع الجمعية الكويتية في هذا المشروع الخيري، وبدأت قبل حوالي 6 أشهر العمل على إنشاء الورشة، التي تسعى الآن لزيادة عدد العاملات إلى أكثر من 700 امرأة.

وتعمل الجمعية أيضاً على توفير دورات تدريبية إضافية تحت إشراف مدربين أكفاء، لتوفير فرص عمل للراغبات، وتحقيق دخل إضافي لأسرهن.

كما أن الجمعية تعمل حاليًا على 12 مشروعًا تعتزم تنفيذهم في غضون عام، تهدف من خلاله لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للسوريين والأتراك في أقجة قلعة. ومن بين تلك المشاريع افتتاح ورشة نجارة توفر 200 فرصة عمل للسوريين والأتراك، والمنتجات التي ستصنع فيها، سيتم التبرع بها للمؤسسات التعليمية في المنطقة والمناطق الأخرى.

والجدير بالذكر أن أقجة قلعة ستشهد قريبًا إنشاء مستشفى خاص للاجئين السوريين، سيعمل به 25 طبيباً.

يذكر أن عدد السوريين في أقجة قلعة يبلغ نحو ضعف عدد السكان الأصليين والبالغ عددهم 40 ألفاً، وباتت المدينة تعرف بمدينة “الأنصار” نظراً لرحابة الصدر التي يتمتع بها الأهالي في استضافة جيرانهم.