برنامج المنح التركية يطلق التسجيل على منحة (النجاح) للطلبة الأجانب

كلنا شركاء: ترك برس

أعلنت المنح التركية Türkiye Bursları عن افتتاح التسجيل لمنحة “النجاح” للطلبة الأجانب في الجامعات التركية الحكومية، وذلك للطلاب الذين أنهوا سنة دراسية جامعية واحدة على الأقل.

وللتسجيل في المنحة المذكورة يشترط على الطالب أن يكون أجنبياً ولا يحمل الجنسية التركية كجنسية ثانية، كما يجب أن يكون طالباً جامعياً وقد أنهى سنة دراسية واحدة على الأقل، وأن يكون معدله 3 من 4 لطلبة البكالوريوس والماجستير، و3,5 من 4 للدكتوراة، بالإضافة ألا يكون قد حصل على منحة من أي جهة أخرى.

أما الأوراق المطلوبة للتسجيل فهي:

– صورة شخصية.

– صورة عن بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك) أو جواز السفر.

– صورة عن كشف العلامات ويجب أن يكون من إصدار الشهر العاشر للعام 2017.

– صورة عن وثيقة الطالب Öğrenci Belgesi ويجب أن تكون أيضاً إصدار الشهر العاشر من عام 2017.

– شهادة فحص الطلبة الأجانب YÖS، إن وجدت.

– شهادة لغة أجنبية، إن وجدت.

ويشار إلى أن المنحة تقدم راتباً شهرياً لطلبة البكالوريوس ومقداره 440 ليرة تركية، وراتباً شهرياً لطلبة الماجستير 590 ليرة تركية، ولطلبة الدكتوراة 880 ليرة.

يتم التسجيل من خلال الرابط المرفق أدناه، ولن يتم قبول الطلبات من خلال التقديم باليد أو الإرسال بالبريد، علماً بأن آخر يوم للتقديم هو 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

رابط التسجيل:

https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

يذكر أن برنامج المنحة التركية قد أطلق من قبل الحكومة التركية لدعم الطلاب الناجحين والمتفوقين في مراحل الدراسة الجامعية الأولى والماجستير والدكتوراة، وكذلك المستوى البحثي، وتوفير فرصة لهم ليخوضوا تجربة فريدة من نوعها في فتح الفرص أمامهم للدراسة ضمن الجامعات التركية الحكومية، كما أن الهدف منها أيضاً تطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والدول الأخرى، والمساهمة في إثراء المعرفة حول العالم.