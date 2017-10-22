العثور على مقبرةٍ جماعيةٍ في (غزل) شمال حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

عثرت فرق الدفاع المدني صباح اليوم الأحد (22 تشرين الأول/أكتوبر)، على مقبرةٍ جماعيةٍ في قرية غزل في ريف حلب الشمالي، ضمّت رفات ثلاثة أشخاصٍ يُرجح أنه تم إعدامهم من قبل تنظيم “داعش” في وقت سابق.

وأفادت صفحة “مديرية الدفاع المدني في محافظة حلب الحرة” بأن فرق الدفاع المدني انتشلت ثلاث جثث لأشخاص مجهولي الهوية من مقبرة جماعية في قرية غزل الواقعة شمال مدينة صوران اعزاز بريف حلب الشمالي.

وأظهرت الصور التي نشرتها الصفحة أجزاء من الجثث وقد تحللت، ما يُصعّب التعرف على أصحابها، في حين رجّح ناشطون أن يكون الأشخاص الثلاثة قد تم إعدامهم من قبل تنظيم “داعش” الذي كان يُسيطر على المنطقة، قبل أن ينسحب منها على إثر هجومٍ لكتائب الثوار ضمن عملية “درع الفرات”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعثر فيها الدفاع المدني على مقبرة جماعية في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم “داعش”، فقد عثرت فرق الدفاع المدني يوم الثلاثاء 26 أيلول/سبتمبر الماضي، على مقبرةٍ جماعيةٍ غرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، ضمت رفات خمسة أشخاص، كان قد أعدمهم تنظيم “داعش” عندما كان يسيطر على المنطقة.

وفي وقت سابق من شهر آذار/مارس الماضي، أعلن الدفاع المدني في مدينة الباب العثور على مقبرة جماعية تضمّ عدة أشخاص في قرية الأزرق قرب مدينة الباب.